Ahir es va presentar la programació de l’11a edició del festival de màgia Troba’m, que se celebra cada any a la capital del Pla de l’Estany. Enguany, el certamen tindrà lloc el cap de setmana del 3 i 4 de setembre i es caracteritzarà per estar descentralitzat en diferents espais del centre de Banyoles i apostar per una programació diversa que pugui adaptar-se a tots els públics.

Després que l’any passat el Troba’m se celebrés en format reduït, l’Associació Tenim Poca Feina i l’àrea de Festes de l’Ajuntament, organitzadors de l’esdeveniment, han decidit recuperar la programació habitual amb propostes adaptades a les restriccions actuals per aquesta 11a edició. Mario López, director artístic del festival, va explicar ahir que «l’any passat no es va poder fer la gala, però aquest sí que hem pogut recuperar-la en un nou espai, com serà l’Auditori de l’Ateneu».

El festival s’inaugurarà a la plaça de les Rodes el divendres 3 de setembre a les 6 de la tarda amb el mag Rúbi Fernández. Tot i això, el plat fort serà la gala de l’Auditori de l’Ateneu de la qual se’n faran dues sessions i que comptarà amb les actuacions de la ventrílocua Celia Muñoz, guanyadora de la sisena edició del talent show de Telecinco Got Talent; el mag Artem, guanyador del premi de manipulació al Congrés Europeu de Màgia; Mas Ramó & Alegria; Mario López i el Trio Rúbi i Colás con Piña, joves promeses de la màgia de proximitat.

Dissabte al migdia, Can Xabanet acollirà un vermut on diferents mags oferiran trucs bàsics. A la tarda, s’estendran per diversos espais del Barri Vell com la Pia Almoina o el Tint i, a partir de les 18 h, es podrà seguir a l’escenari de La Muralla l’espectacle de Pepín Banzo. El Troba’m comptarà també amb dues activitats al Centre Cívic de Porqueres.

El regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca, va destacar ahir que el Troba’m «és un petit gran festival molt ben cuidat, on els organitzadors treballen amb molt d’amor pel que fan».