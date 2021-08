Un total de 28 músics d’entre 16 i 30 anys procedemts de 12 països diferents han fet estada a Banyoles des del 23 de juliol fins a l’1 d’agost en el marc de la cinquena edició de l’Ethno Catalonia. Segons va informar ahir l’organització d’aquesta residència folk internacional, la valoració de la seva edició «més complexa» és positiva, «malgrat que inicialment estava prevista participació de 40 joves músics d’arreu del món». L’organització també ha fet oficial que la celebració de la sisena edició del projecte de Joventuts Musicals de Catalunya i Joventuts Musicals de Banyoles tindrà lloc de l’1 al 8 de juliol de 2022.

Dos positius entre els seus membres han obligat al grup El Pot Petit a canviar les dates dels seus pròxims concerts. El grup de música familiar ha ajornat l’actuació prevista dins el festival de Cap Roig pel pròxim dilluns 9 d’agost al dijous 19. El festival ha informat que els qui no puguin assistir a la nova data podran demanar la devolució de l’import de l’entrada. Així mateix, la cita programada per aquest diumenge a Portalblau, a l’Escala, queda definitivament aplaçada a l’estiu de l’any vinent. Les entrades adquirides per aquesta data es retornaran directament els seus compradors. Així mateix, el grup també va comunicar ahir que el concert previst a Banyoles pel dia 14 es posposa al 23 de setembre al matí.