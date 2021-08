Cantant i trompetista, podria dir-se que Andrea Motis s’ha passat gairebé la meitat de la seva vida sobre els escenaris. Als seus 26 anys, aquesta catalana compta ja amb vuit discos i l’honor d’haver penjat el cartell de sold out en alguns dels festivals de jazz més importants; nacionals o no, doncs Motis ha demostrat més d’una vegada que l’harmonia de la seva trompeta -la que va aprendre a tocar amb tan sols 7 anys- no té fronteres.

L’artista barcelonina concedeix aquesta entrevista a escasses hores de tornar a pujar aquesta nit, a les 22 h a l’escenari del Fòrum Romà d’Empúries, dins el Festival Portalblau, del qual ja s’ha convertit en una habitual. «És un festival d’aquests que ens agraden, a l’aire lliure. Aquest és el tercer o quart any que actuem», admet. Ho fa per presentar A Swinging Story al costat de Randy Greer, un nou treball en el qual Motis torna a les seves arrels més jazzístiques amb l’ajuda del nord-americà, a qui han arribat a comparar amb el gran rei de l’escena jazz, Nat King Cole.

«Feia temps que pensava en col·laborar amb ell, però pensava que aquest projecte el faria en un futur no tan aviat», reconeix la jove, que ja coneixia l’obra de l’artista establert a Barcelona per haver acudit a diversos dels seus concerts i com a col·laborador habitual d’Ignasi Terraza, pianista del quintet habitual amb el qual treballa Motis. No obstant això, la col·laboració amb Greer va sorgir de la manera més espontània, després que Motis hagués de cancel·lar el seu projecte original per la situació sanitària. «A Swinging Story arriba una mica de sorpresa, però és un projecte molt xulo i ple de persones locals» explica.

Un projecte en el qual Motis torna a submergir-se en aquest jazz i swing més pur -fregant el tradicional- que va definir els seus primers treballs i que amb els anys s’ha anat atrevint a barrejar i explorar. Per a la cantant, la música és un procés de constant aprenentatge i evolució. «Cada disc que vam gravar és un any sencer estudiant, gairebé com fer-se una carrera», defineix la cantant, que reconeix que li encanta fer coses «temàtiques» que li permetin aprendre i dominar altres gèneres. Així va néixer el seu últim treball, Do Outro Costat Do Azul, en què fusiona el jazz amb ritmes brasilers. «No conec altres grups que hagin fet aquest tipus de fusió», diu.

Joan Chamorro, el mentor

Encara va començar a formar-se en el jazz amb només 10 anys i quatre després ja estava gravant el seu primer disc, Motis està lluny de considerar-se a si mateixa com «una nena prodigi». En el seu lloc, atribueix tot el que li ha passat al privilegi que ha suposat estar envoltada de professionals des d’una edat molt primerenca. Destaca el nom de Joan Chamorro, el seu mentor. «Més que a l’escola, m’he format en els concerts de jazz. No tothom té aquesta sort, per la qual cosa ho valoro moltíssim», agraeix la jove.

La seva família mai es va dedicar a la música professional, però, en el seu arbre genealògic hi un avi acordionista, un pare que tocava la trompeta i multitud de «apassionats de la música» que li han inculcat la cultura musical que la va fer interessar-se pel jazz.

Després del concert d’avui a Portalblau, Motis aparcarà momentàniament A Swinging Story -que encara no ha sortit en format disc- per reprendre els projectes que per culpa de la pandèmia va haver d’aturar. «M’estic ficant en un altre món completament diferent amb un repertori d’originals i versions molt inesperades, podria ser que aparegui Bob Marley», reconeix en un to divertit.