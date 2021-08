El castell de Calonge estrena aquesta tarda, a les 19 h, les dues propostes expositives per a aquest mes d’agost. Per una banda, Xavier Medina- Campeny exposarà una sèrie d’escultures, mentre Vicente Romero presenta una selecció de les seves darreres pintures. Segons destaca l’Ajuntament de Calonge-Sant Antoni, Medina Campeny és un escultor autodidacte que ha realitzat diverses exposicions a Espanya, França i Suïssa i ha realitzat gran part de la seva producció artística a Nova York. Al seu torn, Romero, pintor madrileny establert a Calonge, «és un exemple de com l’art, per figuratiu que sigui, no és mai una reproducció vers la contemplació d’allò que anomenem real». Les dues mostres es podran visitar fins al 29 d’agost.