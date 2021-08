La festivitat jueva del Yom Kippur centrarà la propera sessió del cicle Estem de Festa! Celebrem-ho!, que organitza la direcció general d’Afers Religiosos. La jornada, de caràcter virtual, se celebrarà el 2 de setembre i comptarà amb la intervenció de l’activista contra l’antisemitisme Matias Szarfer, que també és vicepresident de la Federació de Joves Jueus a Espanya, i Malka González, membre de l’entitat Mujer y Judaísmo i coautora i coordinadora del llibre Los apellidos judeoespañoles. La moderació de l’acte anirà a càrrec de l’antropològa Rosa Martínez-Cuadros.

Segons recorden des de la Generalitat, la direcció general d’Afers Religiosos, que depèn del departament de Justícia, té, entre altres prioritats, l’objectiu de difondre la cultura religiosa i el seu coneixement a Catalunya tan en l’àmbit del personal al servei de les administracions públiques, com a la ciutadania en general. Una de les temàtiques específiques que volen tractar enguany son les festivitats religioses, i per això, durant el 2021, organitza el cicle Estem de festa! Celebrem-ho!, que permetrà donar a conèixer algunes de les que se celebren a Catalunya.

El cicle, coordinat per Lalè, preveu la realització de sis sessions virtuals divulgatives que es desenvoluparan els dijous de 18 a 19.30 h, i com a mínim una setmana abans de la festivitat per promoure així la seva divulgació i possible participació.

Debat entre els participants

L’estructura de les sessions inclourà una breu introducció sobre la confessió religiosa, una explicació de la festivitat per part de representants d’entitats religioses que explicaran en primera persona la festivitat que es vol divulgar, i, per finalitzar, s’obrirà un espai de debat i preguntes que vulguin formular les persones participants.