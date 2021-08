Com cada any, el Museu del Cinema de Girona proposa una sèrie de cursos per a tots aquells aficionats que vulguin aprofundir en diversos aspectes del setè art. Enguany, coincidint amb el centenari del naixement de Berlanga, es proposa un curs en línia (Centenari Berlanga. El gran teatre de l’absurd) impartit per Quim Casas i Felipe Cabrerizo en el qual s’analitzarà la filmografia i les temàtiques del realitzador valencià. El curs tindrà lloc els dissabtes 2, 9, 16 i 23 d’octubre i 6 de novembre.

L’oferta formativa per aquest nou curs de l’equipament també proposa els cursos L’espectador com a espectacle (13, 20 i 27 de novembre, 11 i 18 de desembre); Els personatges femenins del Cinema Clàssic (15, 22, 29 gener, 5 i 12 febrer de 2022); La comèdia cinematogràfica (els dissabtes 26 febrer, 5, 12, 19 i 26 de març de 2022) i un curs sobre llenguatge en el món del cinema (dissabtes 2, 9 i 30 d’abril, 7 i 14 de maig de 2022).