Durant la propera setmana celebrem la festa de tres testimonis de Jesús: santa Teresa Beneta de la Creu, sant Llorenç i sant Maximilià Maria Kolbe.

Recordar breument la vida d’aquests tres màrtirs ens fa bé a tots nosaltres i ens estimula a viure la nostra fe. Són la verificació de l’Evangeli de Jesús, el testimoni més autèntic de l’Església, i exemples de vida cristiana.

Sant Llorenç, màrtir (dia 10)

Sant Llorenç era un dels diaques de l’Església de Roma, a qui el papa Sixt II havia encomanat administrar els béns de l’Església i tenir cura dels pobres.

En la persecució de l’emperador Valerià I el 258, molts sacerdots i bisbes foren martiritzats, i els cristians benestants eren privats dels seus béns i enviats a l’exili.

Després del martiri del Papa, el prefecte de Roma crida Llorenç i li exigeix que li porti tots els tresors de l’Església, pensant que tenia un gran patrimoni. Llorenç li respon que per a això necessita alguns dies i que li proporcioni vehicles per transportar el tresor. El prefecte, pensant en una gran fortuna, accedeix i li ofereix transport.

El dia acordat, davant del prefecte, Llorenç arriba amb els carros carregats de pobres, esguerrats, viudes, orfes... als qui ajudava en nom de l’Església, i diu al prefecte: «Aquests són el nostre tresor». El prefecte romà, molt enfadat, el condemnà a morir al damunt d’una graella sobre les brases.

Llorenç és un testimoni de Jesús com a servidor de l’Església i dels pobres fins al martiri.

Santa Teresa Beneta de la Creu, religiosa màrtir (dia 9)

Edith Stein va néixer a Breslau (Alemanya) el 1891 en una família jueva, i fou la més jove de deu germans. Fou una filòsofa, mística, defensora dels drets de la dona al vot, religiosa carmelita descalça i màrtir del nazisme. Va passar per una etapa d’ateisme. Estudiant filosofia va ser col·laboradora del filòsof Edmund Husserl, fundador de la fenomenologia. Visqué una llarga evolució intel·lectual i de recerca espiritual [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana).

Ala Contra de La Vanguardia, al final del diàleg biogràfic, els autors de l’entrevista solen preguntar: «Religió?». Independentment de les estadístiques i sense relació directa amb el tema de l’entrevista. És una pregunta històrica, envaeix el temps i la persona i modifica l’existència del que respon.

La història del pensament ens diu que la pregunta sobre Déu omple la vida humana. El papa Joan Pau II va demanar als que havien de redactar la Constitució de la Unió Europea que fessin constar la presència de l’Església en la construcció d’Europa. De la Revolució francesa ençà, l’Arbre de la Raó ha pretès anul·lar la fe en la seva manifestació pública.

A finals del segle XVIII, les pandèmies estaven secularitzades. L’Església ha encoratjat l’esforç humà, ha mobilitzat els serveis de caritat, ha convidat a la pregària i a la prudència humana.

Ha estimulat la investigació i donat sentit sobrenatural als creients que treballen i continuen treballant als hospitals, jugant-se les vacances. La pandèmia ha acorralat tothom. Totes les activitats humanes, des de la investigació a l’hosteleria, així com la vida familiar, han experimentat la superioritat d’una bactèria que està dominant l’home.

Precisament, aquests últims dies, el primer turista ha tret el nas un pèl fora de l’estratosfera. Però hi ha una lliçó profunda que ens transmet la presència invisible dels virus: és la fragilitat de l’ésser humà, profunda, latent i pública, que ens matxuca com un tornado a menys que sapiguem veure i confiar en la mà creadora de Déu, com una mà de Pare que sempre estima.