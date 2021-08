L’Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya (ACGIL) porta des de la seva fundació, ara fa 30 anys, posant en contacte a parelles de creients del mateix sexe amb sacerdots que, apartant-se de la línia oficial del Vaticà, beneeixen aquestes unions, encara que de manera clandestina per por de represàlies.

Així ho ha confirmat el conciliari de l’ACGIL, Jordi Valls, que explica que des de l’associació posen en contacte «diverses parelles cada any» que desitgen que la seva unió sigui beneïda també de manera religiosa amb «cinc o sis sacerdots de confiança» que s’encarreguen de dur a terme l’acció en la més absoluta intimitat.

Un cop posats en contacte, és el sacerdot el que s’encarrega d’organitzar-lo tot amb la parella, encara que sempre amb la més absoluta discreció, sense fotos i sense cap classe de públic. Aquestes benediccions, depenent de les circumstàncies, poden celebrar-se al domicili de la parella o a la pròpia església on estigui destinat el sacerdot.

Cap d’aquests sacerdots ha volgut fer declaracions per por a represàlies: «Per una acció com aquesta poden perdre el seu sustent», assegura Valls.

«No tenim constància que s’hagi cridat a l’ordre cap sacerdot per beneir unions de persones», ha explicat un portaveu de l’Arquebisbat de Barcelona, que es remet a la declaració que va fer la Congregació per a la Doctrina de la Fe el mes de març passat.

En aquesta declaració, el Vaticà explicava que les parelles del mateix sexe no podien ser beneïdes per l’Església perquè no responen als «designis de Déu», encara que des de l’arribada del papa Francesc a la Santa Seu reconeixen que troben «elements positius» en aquestes relacions.

Aquesta posició del Vaticà va ser precisament la que va ocasionar la rebel·lia de més de 200 parròquies alemanyes, que van obrir les seves portes per beneir aquestes unions sota la campanya Liebe gewinnt (L’amor guanya), a la qual es van sumar 2.600 clergues de tot el país.

Des de l’ACGIL, però, no tenen constància que existeixi una altra organització a Espanya que posi en contacte a parelles del mateix sexe i sacerdots.