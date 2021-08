Després d’una gira totalment en acústic amb parada a Sant Feliu de Guíxols i Girona, en què Juan Aguirre i Eva Amaral van oferir la seva vessant més íntima actuant totalment sols, el conjunt aragonès s’ha retrobat amb la seva banda i ha recuperat la gira del seu darrer disc, Salto al color. I ho ha fet amb moltes ganes, tal com va percebre divendres, el públic del Festival Sons del Món de Roses.

«Moltes gràcies per venir a celebrar la vida, l’amor i la sort. Gaudiu tant com ho farem nosaltres». Amb aquesta carta de presentació, Eva Amaral es mostrava radiant i més enèrgica que mai, ja que va demostrar que està en plena forma. A més, la connexió amb el públic va ser immediata i va vibrar amb alguns dels èxits més aclamats com Marta, Sebas, Guille y los demás o Revolución que van temptar els espectadors a aixecar-se de les cadires. Però es van contenir i van fer cas a les recomanacions de la vocalista d’Amaral que, tot fent broma, va demostrar com es pot ballar assegut a la cadira, la nova moda imposada per la pandèmia.

El duet de Saragossa també s’ha hagut d’adaptar perquè, tot i recuperar la gira del 2019, ha hagut de versionar alguns dels seus temes en format acústic, acompanyats de quatre músics.

Durant el recital de dues hores, Amaral va interpretar la majoria de temes del darrer disc, en què van destacar temes com Mares igual que tú -senzill de presentació del nou treball artístic-, Ruido -tot un homenatge al «soroll» que no s’ha pogut fer durant els mesos més durs de la pandèmia-, Soledad i Bien alta la mirada - clams reivindicatius del feminisme-, i la versió d’Ondas do mar de Vigo, del trobador gallec Martín Códax, entre d’altres.

Tal com indica el nom de l’àlbum, Amaral ha fet un salt a un nou estil musical, amb l’exploració de nous sons m és rítmics i una aproximació a la música electrònica plegada de colors i matisos nous. Aquest canvi també es va plasmar amb efectes sonors i lumínics a través d’una pantalla i, en més d’una ocasió, els artistes es van disfressar amb màscares d’estil futurista.

Amaral també va repassar èxits generacionals com Como hablar, Moriría por vos i Sin ti no soy nada. Amb aquest darrer tema, Eva Amaral va confessar al públic que «depenem els uns dels altres, més del que pensem» i va admetre estar «feliç de poder fer reviure sensacions al públic, malgrat tot».