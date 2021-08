Sentir que ets en el temps i lloc indicat per viure un moment irrepetible, notar que un cantant cuida el seu públic i es preocupa que s’ho passin bé. Això va aconseguir Sergio Dalma amb el seu espectacle divendres al Festival Porta Ferrada. Un concert emocionant, divertit i vibrant, que va comptar amb sorpreses, com el «cameo» improvisat de l’artista Miquel Abras, forjat entre copa de vi i copa de vi. Els dos músics catalans van fondre les seves veus cantant Plorant les hores, una petició que li havia fet Abras en un dinar. «Què fas el dia 6 d’agost?» li proposava Dalma, amb la il·lusió de complir aquesta promesa. I dit i fet, les seves dues veus trencades es van trobar dalt l’escenari del Guíxols Arena sense haver assajat abans, però igualment embriagant el públic, content de viure un moment tan especial. No va ser l’única picada d’ullet als seus (i sobretot, les seves) fans, que van xisclar com quan tenien quinze anys quan Dalma els va dedicar Esa chica es mía.

Després del concert suspès a meitat d’actuació la setmana passada a Múrcia, Dalma va sortir amb la mateixa actitud de voler que la seva gent gaudís de la música en directe, però aquest cop, amb la lliçó apresa i sense desafiar la Covid-19. I el públic ho va agrair, i va gaudir de la música en directe sense prendre riscos. Tot i que al principi els seguidors que volien escoltar els clàssics del cantant es van trobar desubicats davant d’un allau de temes nous i de diverses cançons antigues reversionades, el músic va reconnectar amb ells amb el Bailar pegados, encara que la majoria dels seus temes més coneguts els va guardar pels bisos. El primer, llarguíssim, va semblar com si s’hagués reservat la meitat del concert. Va començar amb Em dones força, cançó que, tal com Dalma va recordar, molta gent feia sonar en els temps més durs de la pandèmia i que va voler dedicar «a totes aquelles persones que per culpa d’aquest ‘bitxo’ no poden ser avui aquí». També va cantar els temes que van fer aixecar la gent de les cadires: La cosa más bella, Este amor ya no se toca, Yo no te pido la luna, Tu o Gloria.

En acabar el primer bis, Dalma va aconseguir sorprendre amb un segon de molt espcecial, que va enganxar molts assistents ja a la zona del village. El cantant va sortir, ja amb la tovallola sobre les espatlles, per cantar amb piano acústic alguns temes com Que tinguem sort o Boig per tu per tancar un final rodó.