L'energia i els ritmes trepidants de Bad Gyal han estat els protagonistes d'aquest dissabte a la nit al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). L'artista del Maresme ha arrencat el seu concert amb una introducció i 'Pussy', enllaçada amb 'Judas' que han servit per posar-se el públic a la butxaca, en una nit que ha servit per coronar la catalana en un festival en el què debutava. La festa d'Alba Farelo –nom real de la cantant- ha acabat repassant els grans èxits que l'han portat a ser una de les artistes més reconegudes del dancehall. A sobre l'escenari, Gyal no s'ha deixat res i acompanyada per ballarins ha ofert una hora i mitja de concert en què ha repassat grans èxits com 'Zorra', 'Mercadona' o 'Jacaranda'.

Posada en escena impactant de Bad Gyal aquest dissabte al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. En un escenari imponent, dues grans estructures simulant dos cadenes de música i una taula de mescles al mig han estat els protagonistes just abans de l'aparició de l'artista. Quinze minuts més tard del previst han aparegut les quatre ballarines que acompanyen la cantant del Maresme amb quatre banderes i, uns segons després, explosió del públic al veure Bad Gyal al centre de l'escenari.A partir d'aquell moment, energia pura, sensualitat i molta proximitat amb un públic que li costava estar-se assegut. El primer moment àlgid de la nit s'ha produït quan han sonat els primers acords de 'Jacaranda', seguit d'un clam del públic que, entregat, corejava totes i cadascuna de la quinzena de temes que Bad Gyal ha portat a la Porta Ferrada.

Una festa en tota regla que ha augmentat de nivell quan Alba Farelo –nom real de l'artista- ha entonat 'Blink', que ha enllaçat amb 'Pai' i 'Mercadona', una de les més aplaudides de la nit i que ha fet aixecar per uns instants bona part del públic.La festa de Bad Gyal s'ha tancat amb una introducció a un dels seus clàssics, 'Zorra' que ha servit per donar pas a 'Toto' i 'Alocao'. Just en aquell moment l'artista ha sortit de l'escenari per tornar-hi pocs instants després i acabar amb 'Internationally', 'Santa' i 'Fiebre', moment d'èxtasi col·lectiva d'un públic molt jove, però encara més fidel a l'artista.

Una aposta de l'any passat

La de Bad Gyal ha estat una de les apostes del Festival de la Porta Ferrada. En realitat, l'artista hauria hagut d'actuar l'edició del 2020, però la pandèmia va obligar a suspendre un concert que s'ha fet aquest dissabte. Des de l'organització assenyalen el fet que portar Bad Gyal respon a la voluntat d'apropar-se i buscar a un públic jove. "La idea és que arribem a tothom. Avui tenim a Bad Gyal i demà el jazz de la Locomotora Negra", assenyala el director delegat del festival, Sergi Rosselló.

33.000 entrades

Des del festival reconeixen que estan "molt satisfets" per la resposta del públic. I és que, de moment, la Porta Ferrada ha venut 33.000 entrades, a falta encara d'una dotzena de concerts per celebrar-se. "Ens hem quedat sorpresos de veure les xifres, però sobretot ens tranquil•litza veure que el públic ve i repeteix, perquè se sent segur amb les mesures que hem pres. Això és el més important", assenyala el director.