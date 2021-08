Més de 2.000 espectadors han passat la darrera setmana per Palamós (Baix Empordà) en algun dels espectacles que ha ofert la cinquena edició del festival Amb So de Cobla. Una edició que ha permès "consolidar-lo com a referent" d'aquest gènere musical i que serveix per seguir acostant la cobla a altres públics, fusionant-la amb estils com el folk, el pop o fins i tot el rock. Des de l'organització es mostren "molt satisfets" després de veure la resposta del públic que ha omplert el 85% de l'aforament disponible. El director d'Amb So de Cobla, Adrià Bauzó, assenyala que el públic sortia "sorprès i content" per les propostes que s'han presentat en aquesta edició, que s'ha celebrat del 3 al 7 d'agost.

Propostes com les de Nakany Kanté, Guillem Roma, Paula Grande i Anna Farrer que han fusionat els seus estils amb el tradicional so de les tenores. Una proposta transgressora, però que "ha funcionat molt bé". A més, aquesta edició també s'ha dedicat una de les nits a l'Any Cubelles amb un concert de la Cobla de Cambra de Catalunya amb l'espectacle de dansa de l'esbart Marboleny. L'única nota negativa ha estat la suspensió del concert de 21è concert de la Costa Brava, que havien d'interpretar Els Montgrins i la Principal de la Bisbal i que es va haver de suspendre per la pluja.El director del festival remarca que han aconseguit satisfer tant al públic "expert" en el so de cobla com també aquell que ve a escoltar un altre estil de música i que surt "sorprès" quan escolta la fusió amb el gènere sardanista.

Destaca també el concert inaugural del festival a càrrec del Quartet Mèlt i la Cobla Contemporània, que ha estat un dels que més expectació ha aixecat d'aquesta cinquena edició. "La veritat és que hem complert les expectatives i estem molt contents. Hem consolidat el festival i som un referent en aquest aspecte", ha assenyala Bauzó.

El certamen és un projecte inspirat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya), gestionat per l'Ajuntament de Palamós, amb el suport de la Diputació de Girona i la col•laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya.