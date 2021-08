La Capella de Ministrers és una formació amb una sonoritat rica i de gran plenitud. El seu nou treball els ha dut a terres italianes -i valencianes- i a treballar amb dos cantants com són el tenor i actor italià, Pino de Vittorio, que ens va transportar divendres a la nit, dins el Festival de Torroella de Montgrí, a les músiques tradicionals del sud d’Itàlia amb una extraordinària expressivitat. La mateixa naturalitat té la sorprenent soprano Èlia Casanova. El treball de simplificació es va transformar en uns perfils d’un refinament magnífic però molt especial, amb una personalitat única. Amb tot això hi va haver un gran encert en la interpretació de les músiques tradicionals i la dels compositors italians. El duo de Vittorio-Casanova va funcionar com un engranatge perfecte. Els instrumentistes de la Capella van estar lluminosos al servei de l’acompanyament dels cantants però amb un grandíssim vigor. Els colors dels diversos instruments de la formació van aportar tot el sabor de la Mediterrània. Magraner i els seus músics han fet amb aquest treball una obra colossal. El concert i les músiques van donar un gran protagonisme a tots els participants. Un autèntic gioiello nel cuore per recordar. Que ningú s’ho perdi.