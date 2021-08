Per festejar els deu anys de la formació que lideren Raquel Andueza i Jesús Fernández -tiorba- van demanar als seus seguidors de les xarxes que fossin ells els que triessin el programa.

El resultat és un conjunt de cançons, madrigals, una ària de Monteverdi i diverses peces instrumentals.

Andueza interpreta aquestes obres amb una gran naturalitat. Les despulla de l’amplitud de les grans veus impostades per oferir un cant ben perfilat que connecta molt bé amb l’estil i segurament amb el context original en què s’interpretaven bona part d’aquestes obres.

La suavitat natural d’Andueza va treure un molt bon partit a totes les peces i ajuda a comprendre que hi ha altres formes de cantar a compositors com Monteverdi -molt estimat per la cantant navarresa-. Aquest esforç de simplificació dona molt bons resultats.

Els intèrprets de la Galanía -Prieto, Vilas, Mayoral i Fernández Baena- van estar a un grandíssim nivell.

De tots ells, Prieto -violí- tenia un paper més compromès que va resoldre amb una sonoritat de gran factura. A la percussió hi havia un dels millors mestres possibles, David Mayoral, que dona un vívid impuls de vida al repertori.

En molt bon lloc els continuistes Vilas -arpa- i Fernández Baena -tiorba- amb un gust extraordinari i gran refinament. La Galanía suma un encert més en el que ha estat una carrera molt exitosa.