Ni una sola entrada a la venda des de feia setmanes i la sensació que bona part de les universitàries de la Barcelona que no vota, ni votarà mai, Ada Colau, s’havien traslladat dissabte fins als jardins de Cap Roig encara que Calella no els sigui, precisament, un lloc desconegut. O potser sí que la votaran. Només un cop. Simplement pel gust de portar la contrària als pares. Perquè d’això es tracta Taburete. De ser rebel. Una rebel·lió controlada, amb un paracaigudes econòmic no gaire lluny de l’abast de la mà, però sense renunciar a sentir que ets una mica «dolentot». Com les dues noies, que ja estaven aixecades dels seients d’una de les llotges centrals quan van despuntar els acords de la primera cançó. Ràpid moviment de la seguretat de Cap Roig per recordar, allò de «no us podeu aixecar» i rebel, sempre rebel·lió, d’una de les noies (la que tenia més facilitat per oblidar-se de portar la mascareta ben posada) contraposant les instruccions amb un argument que, sense poder-lo escoltar, devia estar farcit de referències a la llibertat... les convencerà o els membres de seguretat es passaran el concert fent excursions a la llotja? La solució va tenir nom i cognom: Willy Bárcenas.

«Ens han dit que, si us manteniu controlats al vostre lloc i amb mascareta, us podeu aixecar... així recuperem una mica més de la puta normalitat», va dir el vocalista de Taburete, que, fossin quins fossin els col·legis on els seus pares el van dur -recordem que el cantant és fill de l’extresorer del PP, l’empresonat Luis Bárcenas- l’artista té un facilitat espectacular per col·locar «puto o putos» en qualsevol frase/reflexió que surti de la seva boca.

I aquí el concert es va convertir en una festa. Amb mascaretes i seients buits entre «grups bombolla», però el més semblant possible als concerts d’abans de la pandèmia. «Aquest és el primer concert amb sensacions semblants a les d’abans, gràcies per donar-nos forces per la resta de la gira», va dir en una festa on Taburete tenia l’èxit assegurat. Amb el públic guanyat d’entrada. Només despuntar els primers acords de qualsevol tema, Bárcenas ja tenia molts ajudants per cantar. Fans que se sabien les lletres des del principi fins al final. A l’Auditori de Cap Roig no hi havia gent que s’hagués acostat al concert per «veure què fa el fill d’en Bárcenas». Hi havia autèntics fans, en un fenomen que s’ha arribat a comparar, saltant en el temps, al que van suposar Hombres G. Joves i no tan joves, moltes noies, però també bastants nois que se sabien de memòria, gaudien i, en certa manera, se sentien identificats amb les lletres de cançons com Entre tus piernas, Por lo que Pueda Pasar, Sirenas, Mariposas, Amos del Piano Bar...

«Segurament, molts dels que estem aquí pensem diferent en molts temes. La puta política... que no ens fotin. Tots tenim una cosa en comú: volem viure». El discurs de Bárcenas i Taburete és molt clar. Viure, divertir-se i coquetejar amb límits en una actitud de gamberrete que, després d’any i mig de pandèmia, els seus seguidors compren sense reserves amb la il·lusió que, almenys per una estona, els torni a transportar a les seves vides, o a les seves il·lusions, d’abans del març del 2021. I si algú pensava que aquesta filosofia no encaixa a Cap Roig, s’equivocava. Hi va perfecte.