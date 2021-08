Bones sensacions les que ha deixat la primera edició del festival Petit Paradís, celebrat entre el 31 de juliol i el 3 d’agost a l’església Vila Vella de Tossa de Mar. Segons informa l’organització de l’esdeveniment, que s’ha sumat amb aquesta primera edició a l’àmplia oferta de festivals de música que tenen lloc durant els mesos d’estiu a la Costa Brava, en cinc dels vuit concerts programats es van esgotar les entrades de forma anticipada.

Rita Payés, divendres, i Laura Andrés, dissabte, van posar el punt final a un festival que també ha comptat amb els concerts de Macaco, Delafé amb Marina Prades, Beth, Clara Gispert, Joan Miquel Oliver i Ramón Mirabet.

Segons ha indicat el director del festival, Carles Gilibets, «la màgia creada entre un bon grapat d’artistes que ens han regalat moments que recordarem d’aquesta primera edició del festival. Des de Macaco fins a Laura Andrés tots entenent les particularitats de tocar en un espai emblemàtic i patrimoni històric, aquesta bellesa il·luminada com si es tractés d’un conte de fades, l’església vella de Sant Vicenç».

La direcció del festival treballa per buscar una nova data pel concert de Macaco, després que la primera actuació es veiés interrompuda per la pluja i la segona, que s’havia previst pel 4 d’agost, s’hagués de cancel·lar a última hora per la indisposició d’un dels membres de la banda. També ha anunciat que ja estan preparant la segona edició, que tindrà lloc l’estiu de l’any vinent, així com un nou cicle de concerts per a la pròxima tardor, sobre el qual es donarà a conèixer el cartell d’aquí a unes setmanes.