Rikki Arjuna és músic i cantant del grup familiar Xiula, però també és educador social; dues de les seves passions que ha fusionat per a fer cançons amb un compromís social al darrere. I és que Xiula no només puja als escenaris per engrescar els més petits, sinó que també utilitzen la seva música com a vehicle de transport per endinsar-se a les aules d’escoles i instituts per parlar de temes com la nutrició, el bullying, la diversitat i, fins i tot, el consentiment. En l’últim disc, Descontrol Mparental (2020), parlen des de l’experiència dels pares i mares i el difícil (però bonic) repte d’educar els fills. El 23 d’agost seran al Festival Som de Mar als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar amb un espectacle que combina els èxits més esperats del grup amb la interacció del públic.

La música pot tenir un compromís social o no. Si no tinguessin res a reivindicar, també farien música?

No. Ens hem ajuntat dues persones (Rikki Arjuna i Jan Garrido) que no tenim tanta carrera musical però sí que en tenim en el món del lleure i, per tant, amb compromís i valors socials. I això és el que volem explicar amb la nostra música. Si no tinguéssim res a reivindicar, crec que no tindria sentit fer música.

Quan parlen de temes com el dol perinatal o la diversitat funcional, parlen amb gent que viu aquesta situació perquè els hi expliquin en primera persona?

Sí, però com a educadors socials ja hem tocat molts temes personalment. Els temes en els quals no en som experts, com ara nutrició, sí que ho consultem amb professionals. Per exemple, ara el Museu de Ciències Naturals de Granollers ens ha encarregat fer cançons sobre algunes espècies d’animals i, evidentment, hem parlat amb biòlegs perquè ens aconsellin i ens expliquin curiositats sobre aquests éssers. Si no, nosaltres no en tindríem ni idea.

Fan servir les cançons com a recurs educatiu. En algun moment la música li ha servit en la tasca d’educador social?

Sí, i crec que, per exemple, les cançons dels àlbums Mirada estràbica o Rispect, que parlen sobre la diversitat a l’aula i el problema del bullying, han fet molt de recorregut en diferents centres educatius. A través dels tallers a les escoles oferim activitats i cadascú les viu a la seva manera.

A les cançons sembla ideal i utòpic que la música pugui ser transformadora. És fàcil portar-ho a la vida real?

Perquè funcioni és imprescindible que hi hagi un acompanyament abans i després, ja sigui per part dels mestres o les famílies, però hi ha de ser. Tot i això, també és veritat que una cançó ja genera unes emocions concretes quan l’escoltes i, per tant, ja implica un canvi dins de cadascú, sigui de la manera que sigui. I és el que busquem.

No deu ser fàcil tenir a infants com a públic. Quina és la clau per mantenir-los engrescats?

A nivell d’espectacles tenim l’avantatge que els infants que venen ja se saben les cançons que toquem, per tant, ja venen amb ganes d’escoltar-nos. Però el que sí que sempre intentem és fer concerts molt dinàmics i amb molta interacció. Fer-los participar és el més important.

Els cansaven els referents de música infantil que tenien als cançoners dels cau. Ara vosaltres sou els qui hi sou!

És una molt bona fita haver renovat els cançoners al mateix moment que també en fem un homenatge! [riu]

Creu que haver format part del món de l’educacio del lleure li ha potenciat el sentit crític?

Sí. El fet de formar part d’una educació més lliure i no tant establerta ni reglada t’obre la mirada. Des del lleure es parlen i es treballen molts temes que no es toquen en lloc més, o que costa que se’n parlin. I això et fa pensar i qüestionar les coses.

Els seus fills l’inspiren o són crítics amb la seva música?

Sí. Sobretot la meva filla de sis anys que sí que veu l’evolució i el procés pel qual passen totes les cançons. Però, com és normal, a vegades també mostra rebuig per tot el que comporta: sentir les cançons del teu pare a tot arreu, que molts caps de setmana no hi sigui… Tot i això, és xulo que a través de les cançons faci preguntes sobre alguns temes i que en puguem parlar a casa.

Són reivindicatius però, alhora, són un grup només d’homes. S’han plantejat introduir una figura femenina al grup?

La Paula, la productora i gestora del grup (i ara també cantant) cada vegada està agafant més protagonisme. I també hem introduït una trompetista, la Gisela. Cada vegada més intentem que hi hagi més dones.