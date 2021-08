L'Ajuntament de Girona convertirà la capella de Santa Llúcia que hi ha al Barri Vell en un espai-laboratori de creació artística. Les obres van començar a finals de juliol i es preveu que finalitzin en dos mesos. L'edifici era de propietat municipal però no tenia cap ús concret. Amb el nou equipament, el govern local vol dotar a la ciutat d'un espai on els artistes puguin compartir experiències i estimular la creació dins del món de les arts. L'espai estarà enfocat sobretot al desenvolupament de nous formats, sobretot digitals, i s'oferirà a empreses i professionals del sector a través de residències artístiques. La reforma de l'espai costa 48.347 euros i està cofinançada en un 50% pels fons FEDER i un 25% per la Diputació de Girona.

Amb les obres que s'estan fent, la capella dividirà els 210 m2 que té en tres espais diferents. Per una banda, hi haurà una sala de rebuda i socialització. A continuació hi haurà un espai polivalent i finalment els artistes podran utilitzar dos bucs de treball amb taula i espais d'emmagatzematge. També hi haurà un petit altell per fer-hi reunions i trobades.

De tota manera, aquest equipament està pensant per crear espais de diferents dimensions en funció de les demandes de cada artista. D'aquesta manera, hi ha mòduls mòbils que permetrien el treball simultani de 4 o 5 creadors digitals amb aïllament visual o també la possibilitat de treballar en tot l'espai sense cap partició. L'aforament serà de menys de 50 persones.

L'antiga església parroquial de Santa Llúcia Sacosta, també anomenada antigament de Santa Eulàlia, és considerada un dels recintes sagrats d’origen més antic que té Girona. L’antiguitat del terme parroquial de l’església, que abastava fins a les ribes del Ter pel nord i l’oest, queda testimoniada l’any 1066. A mitjans del segle XVI, l’església, desafectada al culte des de feia anys, havia quedat incorporada dins la muralla de la ciutat, en el sector del burg de Sant Pere.

Durant la Guerra del Francès, l’any 1809, l’església va quedar molt afectada. Després d'una època en què era propietat privada, darrerament de la família Franquet, torna a ser d’accés públic i l’any 2003 va ser restaurada. L’any 2004 la Capella de Santa Llúcia passa a ser propietat de l’Ajuntament de Girona, d’acord a un conveni de cessió de titularitat de l’immoble dels antics propietaris.