La felicitat és el primer bany de l’any al mar, una cervesa glaçada, un sopar romàntic, haver vist el Girona a Primera, i moltes coses més, entre les quals, indiscutiblement, també s’hi ha d’incloure un concert de Rozalén. Facin la prova si en tenen l’oportunitat, perquè no en marxaran indiferents, fins i tot encara que no se’n sàpiguen cap cançó i en facin el descobriment. Dilluns al Guíxols Arena la cantant d’Albacete, profunda, combativa, compromesa i reivindicativa com sempre, va fer pujar al seu tren un auditori d’ànimes entregades que van acabar sacsejades d’emocions, en un espectacle de ritme frenètic, colorista, i ple d’energia, molta energia. A banda de les cançons del seu nou disc, El árbol y el bosque, no van faltar els clàssics de sempre, en una prodigiosa recta final que va incloure La puerta violeta i es va tancar amb El paso del tiempo. No és una elecció deixada a l’atzar, perquè en aquest tema hi ha molt de la filosofia de Rozalén, capficada en cercar la bellesa i la felicitat en qualsevol situació sense que això la freni en la seva crítica social o quan canta a l’amor o al desamor.

Rozalén transmet veritat i aquest és un valor que avui va molt buscat. Veritat quan es confessa davant del públic, quan agraeix a la gent que hagi pagat l’entrada, igual com fa M. Night Shyamalan abans de la projecció de Tiempo, un altre artesà, dels que cada cop en queden menys. Rozalén composa i escriu, parla directe al cor, i fa posar la pell de gallina en temes com Justo, que tampoc va faltar a Sant Feliu, dedicada al seu oncle-avi, l’únic soldat de la lleva del biberó del seu poble que no va tornar del front. Aquesta va aparèixer a la primera part del concert, al costat de moltes de les cançons del nou disc, algunes colpidores com La línea, on amb la seva veu trencada afirma que «no solo mata el que asesina, tambien arrebata la vida quien deja morir».

Just quan es duia una hora d’actuació la cantant va advertir al públic que la part més profunda havia passat i que a partir d’aleshores començaria «la festa». «M’ho estic passant genial», va xisclar algú del públic, entre rialles a l’escenari. «Que no, que no», la cançó que il·lustrava els crèdits de La boda de Rosa i que va guanyar el Goya en aquest apartat va ser el tema encarregat d’encetar aquesta part decididament més enèrgica. Amiga, que va dedicar a la seva intèrpret en llenguatge dels signes Bea Romero, va provocar alguns dels moments més divertits de la nit, malgrat que Rozalén insistís que era una de les peces «més difícils» de cantar. Per allà també s’hi va poder escoltar Girasoles, amb el públic definitivament entregat. Igual com fa un parell d’anys a Cap Roig o el 2018 a l’Auditori de Girona, havia tornat a triomfar. Fins quan haurem d’esperar per tornar a gaudir d’aquestes dues hores de felicitat?