Com a tants altres artistes, la maleïda pandèmia va enxampar Susu amb un disc acabat, però sense la possibilitat de fer-lo arribar ael públic. A finals de 2019, la cantautora catalana va culminar les mescles de Ella me salva, el seu últim treball discogràfic, sota la producció de Micky Forteza (Jarabe de Palo, Sabina, Alejandro Sanz). «Teníem una cosa molt bonica entre mans, però va passar el que va passar», explica Susu. El que va passar va paralitzar el món «i no vam poder ni presentar-lo ni fer videoclips, ni res».

De Ella me salva se’n van fabricar unes poques còpies i ara, amb tot l’equip vacunat, Susu llança Amor platónico, el primer videoclip que posa imatge al disc. Sota la direcció de Núria Monferrer, la cançó ha arribat a les xarxes (https://susumusica.com) com una aposta per l’esperança en temps incerts.

«L’amor platònic és una cosa que ens passa a tots, que el podem tenir al llarg de la infància o en l’edat adulta, són aquests amors que no es materialitzen», resumeix Susu. Però la cosa va més enllà de l’amor entre persones. «En un moment tan difícil volíem fer alguna cosa alegre, alguna cosa optimista que ens fes pensar en altres coses, no només en la pandèmia, volíem centrar-nos en l’amor», afegeix l’artista.

Susu, amb una llarga trajectòria en solitari i amb el seu grup La Media Luna, a més de les col·laboracions amb Shuarma, líder de la mítica formació Elefantes, afronta el repte de llançar «una cançó alegre, que potser no és la que defineix millor el disc, en temps de crisi i de foscor».

Videoclip en un dia

El videoclip de la cançó es va rodar en un sol dia al domicili que la cantant té a Barcelona, on resideix. «Visc amb una gossa i dues gates, de fet, la gossa apareix al vídeo. Les gates no, perquè es van espantar i al veure tanta gent van fugir a la terrassa», detalla la cantant per descriure que «volíem fer un videoclip molt natural, sense falsejar res». Per a això van reunir un equip no massa gran però sí «bastant potent» per narrar la història d’aquest amor platònic que es mou entre la tristesa i la malenconia. A la part actoral, Susu està acompanyada de Rodrigo Martins Argoyo Galvao, que també apareix tocant el saxofon. En l’apartat musical, amb Susu a la veu i la guitarra electroacústica, hi participen Francisco Guisado «El Rubio» (guitarra), Charlie Cuevas (baix) i Marcos López (bateria).

Aquest amor platònic del qual parla Susu es representa a la sala de l’habitatge, amb els jocs dels dos protagonistes del videoclip. Al dormitori, la noia sap que aquest amor és impossible, i a la terrassa ho canta acompanyada de la seva banda. Tot això amb optimisme i amb la particular mirada de Monferrer i de Pere Carreter com a director de fotografia.

Susu vol donar a conèixer el seu últim treball en un moment en què la pandèmia sembla donar un respir i permet la música en directe. Ara com ara la cantautora vol que el públic gaudeixi d’aquest amor platònic i ja de cara a la tardor, si el covid-19 ho permet, Ella me salva sonarà en directe.