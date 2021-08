El promotor privat que organitza el cicle de concerts 'Toledo Alive' ha optat per retirar el cartell promocional del concert que l'artista Zahara oferirà a la capital manxega el pròxim 3 de setembre davant les queixes de Vox per considerar que era una "ofensa extrema" a la imatge de la Verge.

En una nota de premsa, l'Ajuntament de Toledo ha traslladat al promotor privat que organitza el cicle de concerts el malestar suscitat per diversos ciutadans i col·lectius entorn d'aquest cartell promocional.

En concret, Vox Toledo ha demanat a l'alcaldessa, Milagros Tolón, que retirés el cartell promocional. "Estem davant una nova provocació intolerable per part de l'Ajuntament de Toledo que ha permès que s'ataqui la llibertat religiosa de la majoria dels toledans", assenyalava la formació de Santiago Abascal en una nota de premsa.

Des del Consistori recorden que aquest cicle de concerts no està inclòs en la programació municipal de la Fira i Festes d'agost ni tampoc està patrocinat o finançat per l'Ajuntament, si bé aquest dimarts va ser presentat en seu municipal en entendre que la proposta en el seu conjunt enriqueix l'àmbit cultural i d'oci de la capital regional així com el seu desenvolupament econòmic, ha informat el Consistori en nota de premsa.

L'Ajuntament ni ha participat en la contractació dels artistes que componen la proposta ni tampoc en l'edició del cartell promocional, si bé des del moment en què va tenir constància que el cartell promocional referit podia ferir diferents sensibilitats va traslladar al promotor aquestes queixes.

El promotor va decidir el canvi

Així les coses, assenyala que aquest promotor, que ve desenvolupant la seva activitat professional des de fa molts anys a Toledo i en la resta d'Espanya, va optar per retirar aquesta imatge i substituir la promoció per una altra que inclou els noms dels artistes i la data de celebració dels concerts.

En tot cas, des de l'Ajuntament van manifestar ple respecte i comprensió a totes les persones que han pogut sentir-se ofeses per la difusió d'aquest cartell promocional, entenent que es tracta d'un exercici de llibertat d'expressió de la pròpia artista.

En últim terme, el Consistori demana que no s'alimenti més la polèmica ni es relacioni de forma interessada aquest cartell amb la Fira en honor a la Verge del Sagrario, de la qual res té a veure aquesta iniciativa.

Finalment, recorda que 'Toledo Alive' és un format que es desenvolupa en més de cent ciutats d'Espanya i inclou a una vintena d'artistes referents del panorama nacional.

La portaveu de Vox al Consistori toledà, María de los Ángeles Ramos, ha assenyalat que aquest cartell és "una nova provocació intolerable" per part de l'Ajuntament, "que ha permès que s'ataqui la llibertat religiosa de la majoria dels toledans".

Vox apunta a l'alcaldessa del PSOE

En nota de premsa, denúncia que en el cartell de promoció del concert la cantant apareix vestida com la Verge amb un nen als seus braços i amb una banda blava en la qual es pot llegir 'Puta'. Ramos té clar que no sols el Govern socialista "està sent còmplice" d'aquesta "ofensa extrema" a la imatge de la Verge, sinó que a més "gelea veient com s'ataquen els sentiments religiosos".

Així mateix, assenyala que "és una incongruència que Milagros Tolón i el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, assisteixin diumenge que ve a la missa de la Verge de Nuestra Señora del Sagrario, mentre al seu torn patrocinen atacs als toledans catòlics".

Per això, la portaveu de VOX demana a Tolón que "rectifiqui, elimini el cartell i suspengui el concert". "S'està agredint moralment a la majoria dels toledans per als quals el seu Executiu governa. Si finalment no actuen contra aquest atac i decideixen assistir a l'eucaristia del diumenge, demostraran que estem davant l'esquerra més totalitària, sectària i rància que ha passat per l'Ajuntament de Toledo. Els toledans no podem permetre que aquest fet es passi per alt", conclou.