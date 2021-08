La Basílica de Castelló d'Empúries serà avui l’escenari del tret de sortida de la 29a edició del festival Schubertíada de Vilabertran. Composicions de Bach i Brahms ressonaran aquest vespre a l’interior de la catedral de l’Empordà, de la ma, i de la veu, del baríton Matthias Goerne, acompanyat de l’organista Juan de la Rubia i la jove violinista Maria Dueñas. Tres músics d’excepció que pujaran a l’escenari amb un repertori protagonitzat per preludis de coral per a orgue i àries per a baix, violí i orgue.

Aquest serà, indiscutiblement, un dels plats forts del festival, que avui arrenca a les comarques gironines i que es desplegarà fins el 29 d’agost amb Vilabertran com a centre neuràlgic. I és que, fins i tot en l’essència del projecte, la cita amb el lied alemany, la música de cambra i la cançó poètica s’adapta a les exigències de la pandèmia. La «música en la intimitat» és, precisament, l’atribut que articula la Schubertíada, tal i com sosté el president i fundador del festival, Jordi Roch.

La proximitat entre els artistes i el públic, que enguany també haurà de vestir mascaretes -o sordines- és, doncs, un dels pals de paller d’una proposta que reunirà artistes com els barítons Matthias Goerne, Andrè Schuen, Konstantin Krimmel, Florian Boesch i Samuel Hasselhorn, el tenor Christoph Prégardien, les sopranos Katharina Konradi i Julia Kleiter o la mezzosoprano Ema Nikolovska.

Un programa de música de cambra «molt exigent» basat, sobretot, en la cançó poètica, que enguany estrena un nou recinte. Es tracta de l’Espai Misteri d’Aigua de Vilajuïga, que acollirà el concert del multipremiat quartet català Keybart Ensemble. A més, el festival també portarà per primera vegada a l’Estat espanyol artistes com el violoncel·lista francès Edgar Moreau. «És un jove virtuós, un artista brillant i extraordinari», assenyala Roch.

Entre els plats forts d’aquesta edició, a banda del concert inaugural, també hi haurà els tres grans cicles de Franz Schubert. D’una banda Winterreise, de la ma d’Andrè Schuen,que actuarà demà a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran; Die schöne Müllerin, interpretada per Konstantin Krimmel, que es podrà veure el 20 d’agost al mateix espai; i Schwanengesang, per Florian Boesch, que es presentarà el 21 d’agost.

A més, l’organització també ha programat quatre recitals de piano. Es tracta de les actuacions de Javier Perianes, Nicholas Angelich, Imogen Cooper i del debut de la pianista empordanesa Emma Stratton. D’aquesta manera, la cita reafirma la seva aposta pels músics joves del país, una oferta que marida amb noms de dilatada trajectòria de l’escena internacional. I és que, al llarg d’aquestes vint-i-nou edicions, el fundador del festival assegura que s’ha «demostrat que quan unim la poesia i la música surt una tercera cosa, el món de la cançó, molt més rica i que ens ajuda a somiar, que és el que ens convé a tots».

Una cita consolidada

L’edició d’enguany de la Schubertíada va arrencar el passat 18 de març a Barcelona amb Die schöne Müllerin de Schubert, interpretada per Andrè Schuen i Daniel Heid, que van presentar el seu primer disc amb la Deutsche Grammophon. L’Auditori i El Palau de la Música van ser els dos escenaris barcelonins del festival, que al juliol es va traslladar al País Basc per quart any consecutiu amb les actuacions d’artistes com l’eivissenca Lina Tur Bonet o el quartet català de corda Quartet Gerhard.

En total, la 29a edició del festival ha programat més de 30 concerts amb la participació de 58 músics d’arreu del món.