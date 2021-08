La primera edició del Cerdanya Music Festival, impulsat per la promotora Concert Studio amb la mateixa filosofia que el Festival Jardins de Pedralbes, va arrencar ahir amb gairebé 10.000 entrades ja venudes per a la desena de concerts que tindran lloc en un recinte situat en un prat de la vall d’Alp, prop de l’aeròdrom, de 58.000 metres quadrats. Fins dilluns 23 d’agost, passaran pel nou escenari ceretà artistes de renom com Nathy Peluso, Morat, Manel, Miguel Ríos o Love of Lesbian, entre altres. Per a les cites amb Aitana, Sopa de Cabra, Rosario i Hombres G ja s’ha anunciat que queden poques entrades a la venda.

Martín Pérez, fundador i director de Concert Studio, la promotora que impulsa el festival, destaca que estan «molt contents» de la rebuda de la proposta: «vendre 10.000 entrades ja és vendre. No és que ningú no t’hagi fet cas... Al principi ens van dir que la venda seria molt de cop i al final, perquè sembla lògic en un lloc d’estiueig, on no es fan els plans amb molta antelació, però anem força bé». De tota manera, perquè la iniciativa surt a compte econòmicament, aspiren a vendre un total de 15.000 entrades. «Ara és un moment decisiu. El festival comença ara i quan ja hagi arrencat, la gent també en parlarà i altres poden animar-se a venir».

Quan encara no havien començat els concerts a l’auditori habilitat al prat de la vall d’Alp, Pérez estava ja pensant en una segona edició del Cerdanya Music Festival, tot i que remarca que «repetir-lo o no dependrà del públic. Segons la resposta, pensarem en fer-ne un altre. Però crec que anem pel bon camí».

1.400 assistents per concert

El Cerdanya Music Festival ocupa una gran parcel·la de 58.000 metres quadrats, i gairebé 30.000 metres de superfície s’han destinat a parcament. «És fonamental oferir aquest servei, i que estigui ben organitzat amb personal que ajudi al trànsit de vehicles», destaca al promotor. L’auditori que s’ha muntat també és «molt gran, amb molta cadira», apunta Pérez, però «com que estem en plena covid, hi haurà moltes localitats que no es podran utilitzar, per la separació de bombolles». Per això es calcula que en cada concert hi assisteixin un màxim de 1.400 persones. En els concerts d’artistes que atrauen un públic més jove s’ha detectat que es poden vendre més localitats, perquè la compra es fa en grups. Tot i que el sistema de venda d’entrades ja estableix que se’n poden comprar un màxim de sis. En altres concerts, per a públic més adult, el promotor apunta que la compra més habitual és «de la parella», però que en el cas del nou festival cerdà «ens hem adonat que, com que la gent es coneix, hi ha molta venda de quatre localitats, i, per tant, això pot fer augmentar l’ocupació de l’auditori».

Village amb gastronomia

A banda dels grans noms artístics, el Cerdanya Music Festival segueix el model del Festival de Pedralbes amb el concepte del Village, una gran zona de restauració amb la col·laboració de Badiu Cerdanya. El públic podrà accedir a partir de 2/4 de 7 de la tarda al recinte Village, on també hi haurà concerts d’artistes emergents i locals, a partir de 2/4 de 8. Per l’escenari Magna de San Miguel hi passaran Los Antonios, Cece June, Íñigo Andión, Luand, Kuki Alegre, Ángeles Arboleda, Zulabard, Ciao Marina, Clara Gispert i Andrea Santiago. La idea és que el públic gaudeixi de l’espai i pugui sopar i descobrir només propostes musicals abans dels concerts a l’escenari principal, que començaran a les 9 del vespre. I, en acabar, encara es podrà prendre una copa i gaudir amb un DJ convidat. «És un tipus de festival diferent», remarca Martín Pérez, «i històricament a la Cerdanya, que és un lloc on estiueja molta gent, no hi ha hagut mai un festival d’aquestes característiques. Hi ha altres festivals des de fa molts anys, però cap d’aquesta envergadura i amb artistes reconeguts i importants».

El director de Concert Studio remarca que a l’hora de plantejar els festivals sempre han pensat en «l’electisme» pel que fa als artistes. «La idea és que tothom trobi el seu concert entre la programació, i per això busco reunir els millors en cada estil musical. No he cregut mai en els festivals de gènere. Per això no hi ha un cap de cartell en aquest festival, i és un gran què», destaca.

Pérez també ha assenyalat que no ha trobat oposició a l’hora de tirar endavant la seva proposta d’esdeveniment cultural de gran magnitud a la Cerdanya. Diu que el festival s’ha instal·lat «en un prat sense cap més gràcia, a tocar de l’aeròdrom». I que, tot i així, s’han cuidat els detalls: les grans parets grises de l’escenari principal s’han cobert amb lones amb fotografies de la verdor de la Cerdanya «per mimetitzar-nos amb l’entorn».