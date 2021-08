L’església parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar serà, aquest vespre, l’escenari del concert solidari organitzat per la Fundació Climent Guitart.

Sota la batuta del director de l’Orquestra de Cambra Johann Strauss, Horst Sohm, i acompanyat de la jove violinista Johanna Roehrig com a solista, la Festival Chamber Orchestra of Europe interpretarà un repertori integrat per peces de Mozart i Beethoven.

Precisament, el director alemany va estrenar, durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, l’obra Concierto de Empúries del compositor Eduardo Rincón, amb motiu de l’arribada de la torxa olímpica a Empúries.

La recaptació obtinguda amb la venda d’entrades (20 euros) es destinarà a obres socials. Les localitats encara es poden adquirir a través de la pàgina web de la fundació.