Love of Lesbian obria el concert del festival de Cap Roig amb el tema que dona nom al seu últim treball V.E.H.N Viaje Épico Hacia la Nada, però Santi Balmes va deixar clar de bon inici que el de dimecres a la nit seria un viatge «cap al tot».

Davant d’un públic que només va necessitar tres cançons per entregar-se per complet, la banda de Sant Vicenç dels Horts va combinar cançons del seu nou disc amb els temes més emblemàtics del seu repertori. «Voleu quedar afònics?» preguntava Balmes als assistents que van respondre amb un convincent «Sí!» abans de cantar Noches reversibles, a la que van seguir temes com El sur, la mítica 1999 o Escuela de Danza Aerea, una de les cançons de V.E.H.N que van afegir al setlist «per petició popular».

Va arribar el torn El Mundo i es va fer la màgia a Cap Roig. El públic va quedar gairebé en silenci per escoltar una de les petites meravelles del nou treball, una cançó trilingüe i delicada que va crear una atmosfera especial, que va seguir amb Sesenta memorias perdidas, l'última de les cançons «tranquil·les» com va anunciar Balmes. I va començar la festa. Un seguit de temes ballables i animats, que van arribar a l'èxtasi amb Club de fans de John Boy, la cançó més coneguda de Love of Lesbian. Entre cançó i cançó hi va haver temps per anècdotes i reconeixements cap al públic, la cultura i els integrants de la banda, fent especial menció al percussionista ganxó Marc Clos, que amb la seva energia a l'escenari aconsegueix encomanar a tots els assistents. Després de tancar amb Planeador del seu exitós treball El Poeta Halley, el públic no en tenia prou, i després dels minuts de rigor, van tornar a l'escenari per cantar tres temes de V.E.H.N i la incombustible Allí donde solíamos gritar.

Abans de finalitzar amb El Paso, Balmes va assegurar que si amb aquest concert havien aconseguit que amb les emocions hi hagués una «bombolla d'evasió» de tots els problemes, es donaven per satisfets. Van ser més de dues hores de complicitat absoluta entre banda i públic, una combinació gairebé perfecta de lletres poètiques amb melodies que enamoren, combinat amb el carisma de Balmes i Saldarriaga. Objectiu assolit, Santi, i amb nota!