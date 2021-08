La mort digna i il·lustrada és la nova proposta expositiva que ja es pot veure a la Ciutadella de Roses i que és fruit d’un treball conjunt entre 25 artistes. L’objectiu: trencar tòpics i desmitificar el tabú de la mort.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’associació Dret a Morir Dignament, a partir d’on cada artista ha aportat, a partir d’il·lustracions, la seva particular visió de la mort digna, des d’interpretacions humorístiques o poètiques. I és que les pròpies vivències donen forma a l’imaginari personal i intransferible de cada artista, però tots amb un denominador comú, l’art com a formula per a expressar sentiments.

L’artista Dani Torrent, un dels il·lustradors que ha participat en la mostra, ha plasmat «una ànima sortint del seu cos, quan ja s’havia convertit en una presó dolorosa i angoixant». La reflexió que volia traslladar al públic era, precisament, «el dret a poder sortir quan vulguem d’aquesta presó».

Aquest viatge gràfic es podrà visitar fins al 16 de setembre.