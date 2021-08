David Bisbal va desplegar tota la seva vitalitat i energia dijous, damunt l'escenari de Cap Roig, en una actuació desbordant que va captivar un públic totalment entregat. L'artista d'Almeria, que va exhaurir totes les entrades, va tornar al Festival de Cap Roig per cinquena vegada per presentar el seu últim disc, En tus planes, en un concert que ja havia d'oferir l'any passat, però que es va haver de posposar per la pandèmia.

Després d'un inici prometedor, amb el repàs de dos dels seus grans èxits d'anys anteriors: Silencio i Antes que no, Bisbal ja es va posar el públic a la butxaca. "Quina il·lusió tornar a cantar aquí, on la música se sent diferent i és més especial". Amb les emocions a flor de pell, David Bisbal es presentava al públic i afegia que "malgrat les mascaretes, us escolto cantar, riure i fins i tot ballar, així que tinc ganes d'acompanyar-vos i cantar amb vosaltres". Seguidament, va interpretar alguns temes del darrer disc: En tus planes, La necesidad i Sabrás, que va combinar amb cançons d'anys anteriors: No amanece i Quien me iba a decir, que van començar a animar un públic amb ganes de festa, malgrat la forta xafogor que impregnava l'ambient, en plena onada de calor.

Momentàniament, l'artista andalús va canviar de registre i va oferir un repertori de les seves balades més íntimes, entre les quals hi havia Lo tenga o no, Culpable i Como la primera vez. Bisbal va remarcar la "necessitat" de poder combinar cançons "més ràpides amb d'altres de més lentes" i va agrair al públic que li permeti ser ell mateix en tot moment. La connexió va ser immediata, sobretot amb els espectadors de les primeres files, amb qui Bisbal bromejava i intercanviava mirades de complicitat. Fins i tot una nena li va regalar un ram de flors.

A partir d'aquí, el cantant va tornar a canviar de registre per deixar-se anar del tot. Es va treure l'americana i va revolucionar el públic amb Esclavo de sus besos, Camina y ven i A partir de hoy. A més, va interpretar els seus senzills més recents, que estan sent tot un èxit aquest estiu: Vuelve, vuelve, que canta a duo amb la mexicana Danna Paola i Dos veces, amb Luis Fonsi. Per suplir l'absència d'aquests artistes, Bisbal va animar al públic a cantar la part que els pertoca i van demostrar que se saben la lletra a la perfecció.

I un dels moments més esperats de la nit arribava amb els imprescindibles Digale i Mi princesa, els temes més corejats, que encaraven la recta final en què Cap Roig es va convertir en una autèntica festa. Perdón, Bésame i Bulería, en van ser els artífexs i ja, finalment als bisos, Si tu la quieres i Ave María van ser el colofó final que va aixecar, inevitablement, a tot el públic de les cadires.