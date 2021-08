Als membres de Conductus Ensemble els va costar fer-se amb l’escenari. La primera part de l’espectacle, protagonitzada per la Missa brevis en Sol menor, BWV 235 de J.S. Bach no va acabar de funcionar del tot bé. Els solistes vocals van mantenir en les seves intervencions un perfil canor molt discret que no acomplia les expectatives per afrontar aquestes parts. De tots ells el contratenor Gabriel Díaz és qui va demostrar un millor apropament a l’estil i les exigències del perfil melòdic. En la segona missa que van interpretar, la BWV 223, les coses van canviar sensiblement. El cor va guanyar en claredat i la presència vocal va millorar considerablement. En la part instrumental el més destacable va ser un continu molt sòlid amb una magnífica violoncel·lista ben secundada pel violone, el fagot i l’orgue. Sense dubte, la violoncel·lista va imprimer energia i seguretat que els va portar a ser un molt bon motor de l’espectacle. L’oboè solista va tenir moments brillants amb una exigència de la partitura molt considerable. Hi van haver alguns desajustaments però va poder resoldre amb certa solvència les parts més compromeses. El concertat de veus i orquestra va millorar però falta més treball. La concertino no va aconseguir reportar una bona lectura dels dialègs amb les veus. Les entrades eren forçades i poc musicals. La seguretat amb la segona missa va salvar l’espectacle però aquesta formació malauradament encara no està al nivell d’un festival com el de Torroella. L’esclat i l’exigència necessàries encara els són alienes. Tot estava al seu lloc i es notava el treball però el seu rendiment és molt inferior com per poder compartir un cartell amb les estrelles d’enguany. Val a dir que hi van haver moments brillants i que la formació té un gran potencial de millora. El seu debut en el festival no ha acomplert les expectatives que s’havien generat.