Després que l’any passat s’hagués de suspendre l’espectacle And The Winner Is... degut a les restriccions per Covid que no permetien tocar a les orquestres, el Festival de Música de Sant Pere de Rodes ha pogut recuperar, a l’edició d’enguany, l’esperada funció de l’Orquestra Solistes de Catalunya a l’emblemàtica església del Monestir de Sant Pere de Rodes. Per tal de poder acollir a tot el públic assistent, l’espectacle s’ha dividit en dues sessions: una que es va fer ahir dissabte i una altra que es fa aquesta nit.

L’orquestra, que va estar fundada l’any 2019 pels mateixos creadors del festival, Carlos & Sofia piano duo, desplega nombroses versions de pel·lícules sota la direcció del prodigiós Daniel Mestre, qui ja n’ha estat el director en nombroses ocasions. Les adaptacions i els arrenjaments de la música per tal de poder-la tocar a piano a quatre mans i una orquestra de corda han estat fetes pel trio format per Abraham Espinosa, Adrià Barbosa i Andreu Diport.

Les bandes sonores de pel·lícules com West Side Story, Cinema Paradiso o Los 7 Magníficos (ficcions que han esdevingut tot uns clàssics del setè art), sonaran a l’espai del Monestir. A més, en la proposta també s’hi inclouen temes de sèries com The Mandalorian o Gambito de Dama, cançons que actualitzen el repartori. De fet, tal com afirma Carles Lama, fundador del festival, «aquest ha estat un any estrany per a tothom, perquè ens hem hagut de quedar tots tancats a casa durant mesos... Cada any, en aquest concert, ens agrada programar la música d’alguna pel·lícula actual, que s’hagi estrenat durant l’any, i la veritat és que enguany no hi ha hagut massa estrenes...». Per això, en lloc d’escollir una pel·lícula, han preferit tocar cançons de sèries. «Hem descobert músiques fantàstiques i ens ha fet il·lusió compartir-ho amb el públic», afegeix Sofia amb un entusiasme que anuncia l’èxit rotund del festival, ja que han aconseguit vendre gairebé totes les entrades per a les dues funcions.

Tot i això, encara queden cincconcerts més pel Festival de Música de St.Pere de Rodes, quedurarà fins el 29 d’agost: dues funcions de piano a càrrec d’Albert Mamriev el dimecres 18 i el diemcres 25 d’agost, i tres concerts de cambra, un amb Tempus Trio el 21 d’agost; una gala d’òpera amb Tina Gorina, Marc Sala i Stanislav Angelov el dia 28 i un amb Claudi Arimany, el dia 29 d’agost.