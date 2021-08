Han passat tres anys des que María José Llergo (1994, Pozoblanco) es donés a conèixer al gran públic amb Niña de las dunas, tema autoproduït i interpretat al costat del guitarrista Marc López, després d’haver-se format a l’ESMUC de Barcelona. Des de llavors no ha deixat de rebre elogis per erigir-se en una de les artistes més destacades de la nova escena flamenca. A principis de 2020 va veure la llum Sanación (Sony Music), un debut en llarg de set talls en el qual la cantautora cordovesa exhibeix, des d’un profund respecte per la tradició i unes lletres que respiren poesia, un gran ventall de recursos, incloent el soul, el R&B o fines capes d’electrònica minimalista.

El camí fins arribar a ser qui és ara ha estat llarg...

Vaig arribar a Barcelona amb 19 anys i vaig treure el meu primer senzill amb 23. Després d’haver estat deu anys estudiant violí clàssic a Pozoblanco, vaig decidir buscar beques fins que me’n van concedir una per anar al Liceu de Barcelona. Allà vaig estar fent cant modern tres anys fins que vaig optar per presentar-me a les proves de l’Escola Superior de Música de Catalunya, on vaig aconseguir entrar.

Passar de viure envoltada de camps de conreu a Pozoblanco a descobrir la gran ciutat devia ser una experiència...

Va ser un xoc cultural bastant potent del qual vaig aprendre i en vaig gaudir moltíssim. A vegades m’inspirava la idea de tornar a casa, i altres la de gaudir de la ciutat i conèixer gent nova, artistes, poetes i cantants. Al meu poble no coneixia molta gent que es dediqués a la música, així que a la ciutat anava sempre amb els ulls oberts i aprenent i escrivint.

A l’ESMUC va ser alumna de Chiqui de la Línea, considerat un gran mestre del flamenc. Què en podria destacar?

He treballat amb molts professors i no podria esmentar-ne només a un. El meu treball musical està desvinculat de qualsevol escola, perquè ningú em va ensenyar a escriure i a compondre. Els recursos que vaig adquirir aprenent música des dels vuit anys fins als 23 o 25 són molts, però no valen de res sense una visió darrere, una proposta artística. Les eines que t’ensenyen serveixen per poder expressar-te amb més llibertat, però si no tens res a dir, acabaràs reproduint el que molts altres han fet abans.

Es considera una renovadora dins el món del flamenc?

La música és una extensió més de la meva vida quotidiana. Jo no sé si estic renovant el flamenc, no estic pensant en això, únicament penso a expressar-me d’una forma pura, honesta i sincera, reconeixent les arrels d’on vinc. El flamenc és la música clàssica d’Andalusia. Pastora Pavón, ‘La Niña de los Peines’, és la nostra Billie Holiday. Si jo no reconegués això, estaria faltant al meu propi origen. D’aquí a voler renovar o canviar-lo, seria com si pensés que hi ha alguna una cosa dolenta en el flamenc. Simplement estic sent lliure, estic sent jo mateixa, sent honesta amb el que vull transmetre als altres. Després per mitjà de la poesia, les meves lletres no són tradicionals, però no ho faig amb ganes de canviar el flamenc. Per exemple, Enrique Morente no volia renovar l’escena, simplement va jugar, experimentar i divertir-se. És la necessitat que tenim tots.

El seu avi va ser clau en la seva passió per la música...

Sí. Jo vaig aprendre a cantar mentre el meu avi regava i llaurava la terra. Cada tarda me n’anava amb ell a l’hora de la migdiada, i simplement l’escoltava i després l’imitava. Començava a cantussejar al mateix temps que ell, aprenent les seves coplas, boleros, fandangos, tangos, soleás...

De vegades sembla que tot passa a les grans ciutats. No obstant això, vostè sempre reivindica molt el món rural...

Sovint el saber popular supera qualsevol classe de concepte. El que jo vaig rebre del meu avi, que era una persona analfabeta, són aquells ensenyaments de vida que no oblidaré mai. Són unes lliçons d’honestedat i d’humanitat superiors que t’ajuden a viure.

El títol del seu primer disc és Sanación. Pot sonar a tòpic, però la música cura?

Totalment. La música és un catalitzador d’emocions que moltes vegades podem tenir ocultes. Fer-les sortir pot alliberar-te.

El tema Me miras pero no me ves reivindica aquells col·lectius que semblen invisibles a ulls de la societat. Què la va inspirar per compondre’l?

Em vaig inspirar en la meva àvia i la meva besàvia. Són dues persones que van treballar el camp tant com els homes, però a l’hora de rebre les filiacions o una pensió, les dones només estan reconegudes a l’hora de rebre pensió de viduïtat, no la de treballadora. Perquè en la seva època ningú les va reconèixer com a treballadores. Crc que és una gran injustícia social i em fa molta ràbia. No es reconeix a dones que van ser essencials perquè la societat d’avui sigui la que és.

Recentment va aparèixer en l’anunci d’una coneguda marca de cervesa que reivindica a Lola Flores. Què significa per vostè la figura de La Faraona?

Significa una inspiració absoluta. Quan necessito inspiració em poso vídeos d’ella, no només cantant sinó també parlant. Es pot considerar, encara avui, trending topic, perquè era una persona tan oberta de ment i cor que ens segueix donant mil voltes.

Rocío Márquez, Rosalía, Soleá Morente... El flamenc és ja un altaveu per reivindicar el poder de la dona i la seva emancipació dins la societat?

Si el flamenc abans no tenia tantes figures de dones, encara que discrepo d’aquesta afirmació perquè la majoria dels meus referents ho són i són de fa un segle, no és perquè el gènere en si sigués masclista, més aviat perquè la societat ho era. L’escena flamenca era un reflex de la societat.

En els seus primers passos en el món de la música, alguns mitjans de comunicació la van arribar a batejar com «la nova Rosalía». Que la comparessin amb la cantant catalana és un pes o un privilegi?

Per descomptat que no és cap problema que em comparin amb una dona d’èxit. El problema és que hi ha gent que de vegades sembla que intenta generar una rivalitat inexistent.