fans del sol, tot i la calor. Divendres a la nit Oques Grasses va pujar a l’escenari del Fòrum Romà d’Empúries per presentar el seu darrer àlbum, A tope amb la vida, al Festival Portalblau de l’Escala. El grup, que ha esdevningut tot un referent musical per a les noves generacions, va aconseguir fer il·luminar l’espai al ritme de La gent que estimo, Elefants o De bonesh, algunes de les cançons del nou disc. Tot i això, no hi van faltar cançons anteriors, com l’aplaudida Cançó de l’aire, on el públic es va poder declarar «Fans del sol», tot i la calor.