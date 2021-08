El 14 d’agost de 2011, Manel trepitjava per primer cop l’escenari del Fòrum Romà d’Empúries. Deu anys més tard, el 14 d’agost de 2021, ho va fer per tercera vegada, en el marc del festival Portalblau, per presentar Per la bona gent i les cançons que han tret durant els últims mesos. Un concert, però, pensat per a aquells que ja hi eren fa una dècada, i que han crescut en paral·lel a la banda. I és que temes tan emblemàtics com El Mar, Teresa Rampell o Benvolgut continuen aixecant passions entre el públic, encara que ara sonin molt més elèctriques. Tot un desplegament de llum i energia.

El públic no va dubtar en aixecar-se per ballar -sense moure’s del lloc- quan la situació ho requeria, que va resultar força sovint.

Després de patir fins a l’últim moment per la meteorologia, amb Boomerang ja es va veure que allò seria una festa, i malgrat la presentació de cançons noves com La jungla o Tipus Suite, el públic va vibrar amb els Manel de sempre. Encara que -per sort- ja no siguin els de fa deu anys.

La 14a edició del Festival Portalblau, que ahir va poar el punt i final amb un concert de Miki Núñez al Fòrum Romà d’Empúries, s’ha convertit en el més concorregut de tota la història del festival. La bona resposta del públic a la vintena de propostes programades a diversos punts de L’Escala entre el 17 de juliol i el 15 d’agost ha permès penjar el cartell d’entrades exhaurides en 14 dels 17 espectacles, un rècord del certamen. L’ocupació ha estat del 90%. La pandèmia ha obligat a ajornar fins al 2022 tres de les cites previstes per a aquesta edició, la d’El Pot Petit, la de Dafné Kritharas i la trobada entre l’escriptor Mahi Binebine i el seu traductor al català, Manuel Forcano.

La música va SER protagonista en els escenaris de la Mar d’en Manassa i el Fòrum de la ciutat romana d’Empúries amb noms com Suu, Manu Guix, Judit Neddermann, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis y Randy Greer, Oques Grasses, Manel, Miki Núñez o Alba Carmona. Pel que fa a la dansa, el Cementiri Mariner de L’Escala, va acollir l’espectacle Caterina Albert i Paradís, de la Cia El Paller, mentre que a la Muralla de la ciutat grega d’Empúries es va poder gaudir del duet Cossoc. La programació es va completar amb l’espectacle Ombres i Llum, que va estrenar la Variació II, al Claustre del museu del MAC Empúries, i la lectura dramatitzada de La Faula d’Orfeu. Una de les novetats d’enguany ha estat la passejada cultural, una ruta a peu amb diferents parades on van gaudir de tastets de poesia, dansa i música.

