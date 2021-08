Judit Neddermann i Albert Guinovart van omplir divendres i dissabte, respectivament, el pati d’armes del castell de Calonge en el marc del festival de música F’ESTIU.

La cantant i compositora Judit Neddermann va presentar el seu últim disc, Aire, en un concert que, segons l’organització, va ser «delicat, pròxim i molt interactiu amb el públic». Per la seva banda, el pianista i compositor Albert Guinovart va interpretar un repertori de peces pròpies i composicions de Frédéric Chopin on van sonar obres com Grande Valse o Dos Nocturns.

A les pròximes cites, el festival canviarà el registre dels concerts per passar al jazz. La jove trompetista i cantant de jazz Andrea Motis presentarà el 19 d’agost el seu nou treball, Emotional Dance, gravat a Nova York amb una banda formada per músics catalans i nord-americans, i produït per Jay Newlandi Brian Bacchus.

Finalment, el 21 d’agost la Locomotora Negra seran els encarregats de concloure la primera edició del F’ESTIU. El grup de jazz diu adéu als escenaris aquest 2021 coincidint amb els 50 anys del seu debut, aleshores en format quintet. El grup s’acomiada després de temes com Hey o Mr Landlord!, homenatjar ídols com Louis Armstrong, o col·laborar amb figures com Bill Coleman.