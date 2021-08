Tota bona còpia mereix una aprovació si realment posa en dubte la veracitat de l’original. És a dir, no saber distingir entre la còpia i la imitació. Això és exactament el que passa amb l’espectacle God Save the Queen que dissabte a la nit es va poder veure a l’espai del Guíxols Arena en el marc del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Durant les dues hores de concert, tancant els ulls, el públic no sabia si era a la Costa Brava o davant d’una de les actuacions del grup britànic o si s’ havia transportat per uns moments al 1985 a l’estadi de Wembley on Queen va oferir un dels considerats millors concerts de la història de la música. La banda sap posar-se en la pell d’un Mercury que, de ben segur continuarà viu, seria com el que va pujar dissabte a l’escenari: elèctric, passional, connectant amb el públic, amb el micròfon de pal escurçat, canviant de vestuari -sense deixar de lluir la icònica jaqueta groga-, posant-se davant del piano i sense parar quiet ni un instant.

Va ser un concert molt complert amb un repàs dels temes dels inicis de Queen fins anar desgranant tota la seva trajectòria musical amb èxits i peces icòniques com We Will Rock You, We Are The Champions i Radio Gaga, entre molts altres, inclós Under Pressure on evidentment faltava la veu del també enyorat David Bowie. Un autèntic viatge en el temps que provoca múltiples sensacions perquè durant dues hores Mercury torna a reviure.

Ara que es compleixen 50 anys de la creació dels originals Queen és tot un regal aquest espectacle, ja que permet transportar-se en el temps dècades enrere i gaudir d’un concert que va complaure els espectadors que de manera ben organitzada omplien la platea i les grades del Guíxols Arena. I com a recompensa, van obtenir una doble ració de bisos que va culminar una nit que com resa la cançó It’s a Kind of Magic! va tenir una espècie de màgia i un somni.