La líder indiscutible del quartet Kitgut, Amandine Beyer, va explicar la voluntat de reunir compositors de dos contextos diferents a través de la sensibilitat patent que depassa estils i èpoques. Van presentar les obres d’autors com H. Purcell i M. Locke contraposades al magnífic quartet núm. 55 de Haydn. El motor de la formació, Amandine Beyer, va fer gala de la seva gran expressivitat al violí amb un gran domini de l’instrument i coneixement dels estils. Passar d’una època a una altra canviat d’arc i de tècnica no és cap problema per ells malgrat les dificultats evidents que comporta. Van arrodonir la sonoritat en l’obra de Haydn amb un refinament de primer nivell i donant el caràcter distintiu a cada moviment.

Beyer sap trobar el sentit de cada espai i canviar per moments oferint un autèntic banquet de sensacions i emocions. El mateix procediment amb les obres de Purcell i Locke de gran construcció i bellesa que Kitgut Quartet va repassar i perfilar en tot moment. La seva forma de tocar és fresca però rigurosa i sobretot hi ha una gran profunditat en l’expressió. Van saber equilibrar molt bé els diversos plans musicals i els volums molt ben contrapesats. L’ànima de Beyer és molt present en tot moment i potser la seva veu portentosa és clarament superior no en intensitat però sí en un saber dir que la fa molt protagonista del discurs. Tot i ser el primer violí hi van haver moments en què el diàleg instrumental va ser molt interessant. Potser valdria la pena repensar si caldria establir un diàleg entre iguals. El segon protagonista va ser el violoncel corpulent i vigorós de Frédéric Baldassare amb una gran suficiència en el discurs i una base molt important per la formació. Hi va haver gust i sensibilitat. Emoció en l’expressió i molta seguretat a través de totes les pàgines oferint una lectura orgànica i ben cohesionada. El Kitgut Quartet té una qualitat de gran calat que pot assolir quotes molt elevades.