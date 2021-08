Miki Nuñez es va deixar els pulmons diumenge a dalt de l’escenari instal·lat a les ruines del fòrum romà d’Empúries. Allà on fa més de 2.000 anys s’hi reunien els habitants de la polis per debatre, conversar i filosofar, avui en dia els catalans hi muntem Festes Majors. Les lletres narrades des de la tarima no tracten de lleis, principis, ni ètica, sinó d’estius, d’amors i d’amistats. Temes que, acompanyats d’uns vents potents que marquen la melodia, ens traslladen allà on volem ser: els estius d’abans de la pandèmia.

L’artista de Terrassa va cremar totes les seves energies des de l’inici del concert saltant, ballant i donant voltes per l’escenari. Després de l’enèrgic inici amb temes com Nadie se salva o Coral del arrecife, va anar intercalant cançons més tranquil·les fins a arribar a Escriurem, l’intens preludi dels que serien els darrers minuts del concert, que van mantenir el públic dempeus amb La venda, Celébrate, Eterno verano i Me vale.