La carrera meteòrica del contratenor polonès continua a l’alça. Actualment és un dels cantants més sol·licitats d’arreu del món. El seu debut al Festival de Torroella va ser amb el programa titulat Facce d’amore format per àries d’òpera dels compositors F. Cavalli, G. Bononcini i F. B. Conti entre d’altres autors que han estat rescatats de l’oblit.

El cantant posa veu a les diverses cares de l’amor de l’òpera barroca. La seva especialitat no ha estat mai la coloratura perquè li manca lleugeresa i agilitat. Aquest recurs per un cantat d’òpera barroca és fonamental. Orlinski ho soluciona amb la magnífica naturalitat de la seva veu i gràcies també al timbre provilegiat.

Aquest aspecte fa perdre l’enlluernament i els focs d’artifici vocal que van escriure els compositors d’aquestes obres. El públic d’aleshores esperava precisament això d’un cantant -entre altres aspectes- i l’actual també.

Pels oïents amants de l’òpera això no els passa desapercebut però val a dir que Orlinki té altres ressorts musicals que el converteixen en un veritable espectacle. L’expressivitat i la comprenssió dels afectes musicals en el barroc són veritablement un dels seus forts. A vegades el perfil vocal no té el vigor operístic desitjable però és l’encant de la seva forma de dir la música que li atorga una gran entitat com a músic solista. Hi ha una sofisticació molt depurada sense cap mena d’agregat i la presència escènica també li va molt a favor.

Per a aquest magnífic destil·lat vocal el van acompanyar uns músics de primer nivell que conformen una formació d’una qualitat musical de relleu. Ho van demostrar amb el Concerto grosso núm. 11 de Locatelli. La líder d’Il Pomo d’Oro en aquesta ocasió, Zefira Valova, va realitzar una interpretació vibrant amb virtuosisme i una sonoritat encomiable. Tots ells van infondre un ritme trepidant farcit de colors i bones pràctiques.