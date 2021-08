Queden lluny, i no només en el temps, les llargues cues que es dibuixaven minuts abans de l’implacable estrena de films com Doctor Zhivago. Difícil era preveure, l’any 1965, que en algun futur no massa llunyà els cinemes perdrien l’exclusivitat, i el privilegi, de l’estrena.

La irrupció de les plataformes digitals ha deixat de ser perifèrica per a convertir-se en un must. La democratització del consum per streaming s’ha accentuat arran d’una altra incursió vertiginosa: la pandèmia. I és que, en un moment en què les sales de cinema abaixaven la persiana de forma forçosa arran de la declaració de l’estat d’alarma, la indústria de l’streaming sumava nous adeptes atrets per un calaix de sastre de nous continguts vestits de tendència. Si els experts vaticinen que per a adquirir un nou hàbit només cal posar-lo en pràctica durant 21 dies, els més de 90 dies de confinament domiciliari van assentar les bases d’un canvi d’hàbits en el consum audiovisual. «Després de 43 anys en el món del cinema, puc assegurar que no havíem vist mai una crisi d’aquestes dimensions», sosté el programador dels Albèniz Plaça de Girona, Josep Maria Pallàs. «El cinema tenia futur mentre tingués l’exclusiva de l’estrena d’una pel·lícula, però ara que la comparteix amb les plataformes, el futur del cinema trontolla perquè ens han tret el nostre motor».

De fet, Pallàs, que al juny es mostrava optimista amb la recuperació de les estrenes, va assenyalar el juliol com a data de reobertura dels Albèniz Centre. Ara, sense encara haver aixecat la persiana, posposa la decisió fins, com a mínim, la tardor. Tot i així, confessa que la opció de tancar definitivament també està sobre la taula. «Ara ja no soc optimista, veig que no hi ha un creixement, això no arrenca», reconeix Pallàs. I és que, la setmana després de l’estrena, on la sessió amb més localitats venudes no té més d’una vintena d’espectadors, l’assistència cau automàticament al 50%.

Malauradament, no es tracta d’una excepció. Si bé és cert que el període d’estiu és la gallina dels ous d’or de les sales de cinema, a nivell espanyol s’ha passat d’1.200.000 espectadors per cap de setmana al 2019, als 415.000 al 2021. I tot i així, amb una «cartellera atractiva» i una mitjana d’estrenes setmanals, unes sis, similar a abans de la pandèmia.

Lluitar per la supervivència

La prioritat, ara, ha deixat de ser el benefici i passa només per la supervivència. «Ens conformaríem amb el que teníem abans», afirma Pallàs, que afegeix que «si no assolim nivells prepandèmia, el sector ja no té solució». L’encarregat del cinema Las Vegas de Figueres, Àngel García, sosté que durant la setmana passada van passar per taquilla 335 espectadors, amb el que «podem cobrir despeses, però no hi guanyem res». Per la seva banda, el gestor dels cinemes Arinco de Palamós, David Cuesta, no accepta la derrota. Tot i haver perdut un 50% d’espectadors respecte l’estiu del 2019, assegura que cal passar a l’acció i «dissenyar ofertes i propostes per a lluitar contra les plataformes». «Hem de sobreviure per a continuar oferint un servei al poble», reivindica.