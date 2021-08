El Concurs de Cançó de Salitja, que es va estrenar el 1978, va celebrar diumenge la 42a edició. D’entre els divuit músics participants, Roger Torné, de Terrassa, va recollir el primer premi per la cançó Després. També van pujar al podi els barcelonins Saó i Fills del Sr.President, que van obtenir el segon i el tercer guardó amb les cançons Confusió Deliciosa i Dieta Instagram, respectivament. Tot i això, les terres gironines no es van quedar sense premi: Mireia, de Palafrugell, va guanyar el Premi Popular per Vestit. Blanc.