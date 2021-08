Isona Passola Vidal (Barcelona, 1953) va fundar el 1992 Massa d’Or Produccions i, des de llavors, s’ha dedicat bàsicament a la producció i a la direcció cinematogràfiques. La seva empremta s’ha fet visible en llocs i responsabilitats ben diferents. En tot el que ha fet, però, sempre ha estat empesa pel mateix ressort: una cultura catalana, potent i sòlida, oberta al món -de manera especial en el camp del cinema i de l’audiovisual. El febrer fou nomenada presidenta de l’Ateneu Barcelonès.

El seu pare, l’empresari i promotor cultural Ermengol Passola, és un dels grans noms que apareixen quan parlem de la represa cultural de la postguerra...

Era un altre moment. La guerra i la repressió posterior van ser terribles... Molts dels millors varen morir o van haver d’anar a l’exili. Els qui donaven la cara eren molt pocs. I molt valents. Sabien que hi havia moltes coses importants en joc: el país, la continuïtat de la llengua i la cultura; el fil democràtic, els camins d’obertura i de connexió europea... Diuen que m’assemblo molt al meu pare, però m’agrada molt, també, reivindicar la meva mare, Rosa Vidal, una persona molt justa i intel·ligent. Va estudiar matemàtiques i comptabilitat. Una societat menyspreadora del que era la dona i el talent de la dona li va tancar el camí. Veient-nos a nosaltres, es va adonar de les injustícies que les circumstàncies de l’època havien comès amb les dones de la seva generació.

Vostè sempre ha cregut en el poder i la força de la societat civil...

A falta d’un estat propi, la societat civil n’ha creat un de paral·lel. I això ve de lluny. Quan passeges pel país, veus que està ple d’associacions de cultura popular, companyies de teatre, corals... Hem fet un estat cultural molt potent. I tot això, amb les noves tecnologies, té una força irradiadora fantàstica. Per això estic tan contenta d’haver estat vuit anys a l’Acadèmia del Cinema i d’haver entrat a l’Ateneu. Un ateneu ajuda a fer entendre que la cultura pot ser un ascensor social molt més important i potent que el dels diners.

La pandèmia ha agreujat la fràgil situació de l’univers cultural, però alhora ha fet prendre més consciència que no és un plat de segona taula. Hi està d’acord?

El sector cultural ha rebut molt, però també és veritat que és allò que ha salvat la gent del desesper d’estar tancada a casa: el poder cuinar, llegir, escoltar música, veure sèries... El que hem viscut ha fet descobrir unes capacitats que sovint queden molt tapades per la velocitat de la vida diària.

Ha posat en evidència que la cultura és important...

Estic tan indignada pel que s’ha fet, des de de la mort de Franco, amb la cultura... S’ha deixat completament de banda, quan havia d’haver estat l’eina més important per a reconèixer-nos, cohesionar-nos socialment, ensenyar-nos el món... Em cau la cara de vergonya quan veig la misèrrima quantitat del pressupost de la Generalitat que s’ha dedicat a cultura. La cultura és una eina -magnífica- de felicitat, d’integració, de relació humana... I s’ha donat prioritat a altres coses. Espero que encara hi siguem a temps.

Ens ho pot concretar...

Has de crear teixit cultural i xarxes arreu del país. Barcelona és molt important, però el centralisme de Barcelona és indignant. Les obres de teatre s’haurien d’haver fet voltar molt més... A més, soc molt crítica en com no s’ha modernitzat TV3. No s’entén que ningú no hagi posat la televisió al nivell que li pertocava, amb el canvi de paradigma que hi ha hagut per als audiovisuals. És incomprensible que no haguem creat aquí una plataforma per a poder produir sèries. Hi ha una mancança molt important de cinema i d’audiovisual en català...

El cinema deu ser un element cabdal per donar relat a la història d’un país... Quina pel·lícula ens suggeriria en aquest sentit?

Si fóssim un país normal, totes. Tot està per fer amb l’audiovisual. Un tot amb majúscules i indignat perquè ho podíem haver fet i no ho hem fet. No es pot fer una pel·lícula històrica si no es tenen recursos. Hi ha hagut excepcions, però és incomprensible la incapacitat dels diferents governs d’entendre que avui en dia, en el món, la cultura passa per l’audiovisual. Els joves s’hi passen moltes hores al dia... Si no abordem seriosament el tema de l’audiovisual, ho estem perdent tot.

Anem a l’arrel del problema...

Governar és prioritzar. La clau de la qüestió és prioritzar la cultura com una pota fonamental de la societat del benestar, com ho són la sanitat i l’educació. Amb aquestes tres potes, la taula s’aguanta.

Com valora el seu pas per l’Acadèmia del Cinema Català?

He intentat fer creïble la marca, prestigiar-la i que tingués projecció als mitjans. També, pressionar perquè es donés importància al cinema propi, no sols produït aquí, sinó també en llengua pròpia. La creació del Cicle Gaudí ha estat el que més il·lusió m’ha fet: més de cent poblacions passen les pel·lícules catalanes més bones de l’any. Hi ha més demanda que oferta. És una idea que ha fructificat i que va sola. Això queda i crea xarxa.

Quan una cosa és bona i té interès, malgrat que sigui local, funciona a tot el món...

El que es fa és donar context a situacions humanes que són universals. Si un projecte és bo és universal. Amb Pa negre vam estar dos anys viatjant per tot el món. Tot arreu rebien la pel·lícula, l’entenien, s’hi interessaven... I mai ningú no em va qüestionar el tema de la llengua. Incerta glòria la va comprar Netflix només veient-la quatre minuts: va ser la primera pel·lícula en català a Netflix.

L’Ateneu Barcelonès és un transatlàntic cultural...

La primera cosa que vaig fer, en triar la junta, va ser posar-hi tres joves. No sols perquè cal rejovenir la imatge de l’entitat sinó també perquè crec en la barreja intergeneracional. A l’Ateneu, el que hi passava, transcendia. Volem recuperar-ho en la mesura que sigui possible.

Ens imaginem que la voluntat de la seva junta és treballar en xarxa amb altres entitats...

Ja ho estem fent. Fa poc va venir la presidenta de l’Ateneu de Maó. Cal que la cultura catalana tingui ressò en el seu sentit més ampli. No hi ha ningú que podent tenir un mercat cultural de més de 14 milions de persones es quedi amb un de 7,5. També et dic que l’altre dia vaig anar a una xerrada on hi havia en Joan Ribó, l’alcalde de València, i va ser ell qui més va parlar de cultura... i de cultura comuna. Amb això vull dir que ja està bé que no vingui sempre des d’aquí. Des del punt de vista polític, cadascú té el seu ritme i farà el que vulgui fer... Ara, culturalment, té més sentit que mai. Cal que apostem, també, pel mediterranisme i l’europeisme.

«La llengua d’un poble és una obra d’art», deia el seu pare...

El català, en aquests moments, ajuda a trobar feina. Sigui quin sigui el teu lloc d’origen, si et vols relacionar bé en una societat com aquesta, plural i diversa, el català t’hi ajuda. Encara m’emociona el miracle meravellós de fusió i diversitat que ha estat la immigració a Catalunya. I ho ha facilitat molt el fet de tenir una llengua pròpia, cosa que no vol dir que no se’n puguin parlar d’altres.