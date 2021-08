El cantautor Bob Dylan ha estat acusat d’haver abusat sexualment d’una menor de 12 anys després de donar-li drogues i alcohol al seu apartament de Nova York l’any 1965, segons una nova denúncia presentada.

La demanda assenyala que el llegendari músic va utilitzar el seu estatus per a guanyar-se la confiança de la suposada víctima «com a part d’un pla par a assaltar i abusar sexualment d’ella», apunta la documentació presentada al Tribunal Suprem de Manhattan, que identifica a la denunciant com a J.C. «Bob Dylan, en un període de sis setmanes entre abril i maig de 1965, es va fer amic i va establir una connexió emocional amb la denunciant», afegeix el document legal, presentat divendres per la suposada víctima, una dona de 68 anys de Greenwich (Connecticut). A més, acusa Dylan d’establir aquesta connexió a fi que la suposada víctima estigués menys cohibida per a «abusar sexualment d’ella» amb l’ajuda de «drogues, alcohol i les amenaces de violència física», que li va causar danys emocionals i psicològics que perduren «fins a l’actualitat». En concret, l’acusa d’assalt, agressió, detenció il·legal i danys emocionals, fets que el representant de Dylan ha negat a la pàgina web Page Six. «Aquestes acusacions de 56 anys d’antiguitat no són verdaderes i seran defensades vehementment», va dir l’advocat de l’artista, Daniel Isaacs. «La denúncia parla per sí sola», va afegir.

La demanda va ser presentada un dia abans que acabés el període obert a Nova York per a presentar càrrecs d’abusos sexuals infantils que havien prescrit sota una llei aprovada a l’estat al febrer de 2019.