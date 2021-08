Cap Roig va rebre dilluns, per tercera vegada, el quartet Morat amb la garantia d’èxit assegurat. Una setmana després que les entrades del festival es posessin a la venda, el grup colombià va ser dels primers a esgotar-les. I és que el públic els esperava amb ganes, després que l’any passat haguessin de suspendre el concert per la pandèmia.

Amb els primers acords d’¿A dónde vamos?, els espectadors ja es van mostrar totalment entregats i rendits als peus de Morat, quatre amics de la infància que comparteixen la mateixa passió per la música. L’amor i el desamor continuen sent els temes estrella de les seves cançons, tot i que aquest tercer disc que dilluns presentaven, mostra un canvi de tarannà del grup, en què es mostra més madur i reflexiu. Al aire, De cero, Primeras veces i Bajo la mesa, entre d’altres, són algunes de les cançons del disc ¿A dónde vamos? que van interpretar. Tot i que també van combinar els èxits principals dels anteriors discos i que van revolucionar el públic, com ara Amor con hielo, Cuando nadie ve, Besos en guerra i Como te atreves, cançó que els va fer saltar a la fama.

Algunes de les particularitats d’aquest grup són que tots quatre integrants mostren habilitat per tocar diferents instruments i cantar, a més interactuen contínuament amb el públic. Dilluns fins i tot van convidar una espectadora a l’escenari perquè signés la bateria «per tenir un record de Cap Roig, aquest indret increïble», tal com van explicar.