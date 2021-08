El Cerdanya Film Festival ha tancat la seva 12a edició amb un balanç molt positiu d'assistència, segons han explicat des de la direcció del certamen, que assegura que la venda d'entrades ha estat un 70% superior a la de l'any 2020. Així, el nombre d'espectadors ha augmentat dels 1.700 de fa dotze mesos als 2.100 d'enguany. Una xifra que, per l'organització, és "esperançadora" i impulsa al creixement del festival de cara al futur. Pel que fa a l'àmbit professional, hi han participat més de 200 persones tant en les projeccions diàries com a iniciatives focalitzades a la indústria com les jornades 'Links'. L'acord amb l'Acadèmia del cinema espanyol com a festival preseleccionador pels Premis Goya ha estat una nova fita assolida pel festival.

A la trobada d'indústria es van congregar, entre el 13 i el 14 d'agost, més de mig centenar de persones, les quals van poder veure una vintena d'obres de creadors amb projectes en desenvolupament. Cinc d'aquestes van ser premiades pel jurat: 'Donde viven los que añoran', de Joan Maura, com a projecte de llargmetratge; 'Anecoica', de Marcos Callejo', com a curtmetratge; 'Huellas', de Silvia Espín i Ainhoa Bolaños, com a sèrie o transmedia; i 'En carne viva', d'Ainhoa Menéndez, i 'Noches blancas', d'Àlex Sequera, com a mencions especials.

Pel que fa al programa del festival, l'organització ha seleccionat 99 obres de les més de 1.500 rebudes i ha dut a terme prop d'una trentena de projeccions. El director del festival, Jordi Forcada, ha destacat la qualitat dels treballs d'enguany, una sensació que, ha afegit, estava estesa entre el públic assistent i el ressò generalitzat a les xarxes socials. D'entre totes les sessions, destaca una multitudinària projecció de cloenda amb votació del públic en directe que va esgotar totes les entrades i on van participar institucions, patrocinadors i equips concursants, tots comandats pel mestre de cerimònies del festival, el mag Roger Belso.

Finalment, pel que fa als títols premiats, els grans triomfadors han estat els curtmetratges amb preselecció directa pels Premis Goya: 'Como cualquier otro', de Sergi González, com a Millor Curtmetratge de Ficció Espanyol patrocinat per Engel&Völkers Cerdanya; i 'Animal salvatge'. de Maria Besora, com a Millor Curtmetratge Documental Espanyol patrocinat per Peusa – L'Energia del Pirineu. El premi del públic a Millor curtmetratge ha anat per l''Estrany', d'Oriol Guanyabens, mentre que el de Millor Llargmetratge Vila de Puigcerdà ha estat per 'Pessoas', d'Arturo Dueñas.