La cantant i compositora barcelonina Magalí Sare és el nou fitxatge de Les Nits d’Acústica, que del 26 al 28 d’agost tornarà a convertir Figueres en la capital de la música.

La Plaça Josep Pla serà l’escenari del seu debut al festival figuerenc, en un concert que tindrà lloc el 28 d’agost a les nou del vespre. A pocs dies de l’arrencada de la nova i adaptada edició de la cita amb la música, l’organització també va anunciar ahir l’ampliació de l’aforament de les actuacions de Ginestà i l’Orquestra Di-versiones, després que totes dues exhaurissin les localitats en poques hores. Per a fer-ho possible, Júlia i Pau Serrasolsas aterraran a la capital de l’Alt Empordà el 27 d’agost a dos quarts de deu del vespre, en una actuació que ara es trasllada a la Plaça Catalunya i que permetrà el doble d’aforament. En paral·lel, la banda de versions oferirà un segon concert, el mateix 28 d’agost, a les dotze del migdia al Teatre Municipal El Jardí. Els tres espectacles seran amb entrada lliure i reserva prèvia.

La nova edició comptarà amb noms com Nathy Peluso, Manel, Oques Grasses, Rigoberta Bandini o Els Pets. A més, el festival manté l’aposta per l’escena emergent, amb la mateixa Magalí Sare, Marcel i Júlia o Joina, a més del suport al talent local, on d’entre la vintena de propostes rebudes, Somboits, Entresol2a i Guillola han estat els tres grups seleccionats.