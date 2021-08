Recordo estar fent BUP (el batxillerat vintage) quan vaig rebre en vinil un disc doble amb una portada cèlebre, fruit de la direcció artística que Gus Van Sant va fer en l’àlbum en qüestió. Era el mític Blood Sugar Sex Magik dels Red Hot Chili Peppers.

La música ja corria per les venes de tots els adolescents del curs, però el moment en què vaig reproduir aquell disc, va saltar una guspira que es va introduir en la meva ànima musical i que va crear una flama que encara està encesa, la de la música de 1991.

La meva obsessió va ser començar a buscar discos i digerir-los ràpidament per seguir endrapant encara més i més. Evidentment escoltava coses que m’agradaven més i coses que menys, i ara quan obro el calaix dels cassettes i dels cd’s, a vegades em maleeixo els ossos d’haver comprat algún que altre disc, que mai més he escoltat, perquè simplement han deixat d’agradar-me.

Però bé, deixant de banda estímuls i olors d’esperits adolescents (ah si, el primer single de Nevermind i primer tema que la gran majoria del món va escoltar de Nirvana), van existir 44 dies que van canviar el món del rock, a principis dels 90’s; més ben dit, el que per mi és l’últim any prolífic del rock, l’any 1991, i un dels més importants de la història del rock, que va comptar amb els discos de l’any 1990 (“Shake your money maker” dels Black Crowes, “Time’s Up” de Living Colour, “Cowboys from Hell” de Pantera, …) com a catifa vermella.

Els dies en concret en què aquests 6 discassos van arribar al mercat van ser 44 dies, compresos entre el 12 d’agost al 24 de setembre de 1991. Hi ha algú que ha parlat estrictament del mes de setembre, però penso que a l’agost hi ha dos discos imprescindibles al món del rock.

En aquesta franja de temps, es van editar, entre altres, 6 discos, dos d’ells dobles, que van marcar l’explosió del grunge, l’arribada al gran públic de grups fins aquell moment desconeguts i fins i tot l’acceptació pel gran públic de grups que havien anat fent trash metal.

Uns discos que en general van destacar per la seva qualitat compositiva, la seva originalitat i la qualitat del so, molt treballat.

Anem al gra.

El 12 d’agost de 1991, s’edita, el que per molta gent és el millor disc de Metallica; l’anomenat “Black Album”. Metallica aconseguia arribar a tanta gent com mai. Havia creat balades, “Nothing Else Matters” i la menys exitosa “The Unforgiven”, i havia creat rock dur popular “Enter Sandman” i “Sad but true”. Havia aconseguit un so molt més propi i equilibrat, mític a la batería de Lars Ulrich que es projectava al llarg del disc, amb unes guitarres rítmiques a l’estil Hetfield, no especialment complexes però contundents i amb un baix amb un gran protagonisme tot i tractar-se d’una banda amb dos guitarristes. Aquest còctel amb la mà de Bob Rock a la producció van crear un dels discos més influents dels darrers 30 anys.

El primer álbum de Pearl Jam, anomenat “Ten” va ser publicat el dia 27 d’agost de 1991. Després de trobar la veu idònia per la banda i de l’edició el maig de 2021 de l’àlbum de Temple of the Dog per alguns dels seus membres, editen el que és sense dubtes el millor disc del grup. “Jeremy” (únic videoclip oficial del disc), “Alive” o “Even Flow” van ser les cançons top d’aquest disc, però els 36 minuts restants del disc no tenen cap desperdici, perquè hi ha autèntiques belleses com “Black” o “Release”. Una molt bona feina a la bateria per qui fou un dels tants bateristes de la banda, Dave Krusen, una veu impecable d’Eddie Vedder, un baix simplement espectacular i un realçament de la música rock dels 70’s a les guitarres (amb claríssimes influències de Jimi Hendrix, Led Zeppelin o Neil Young) van ser els elements del que per molts és el millor disc de grunge.

Use your illusion I i II s’editen el 17 de setembre. Guns n’Roses després de l’èxit d’ “Appettite for destruction” van arribar amb un “disc doble” amb un total de 30 temes. Un álbum que es va projectar a tot el món de la mà de Geffen Records, aclamat per la crítica i una mica menys pel públic. Incloïa de tot: balades (“Don’t cry” o “November rain” amb un videoclip espectacular), bandes sonores (“You could be mine” que fou utilitzada a Terminator 2), versions dels clàssics (“Live and let die” de The Beatles i “Knockin’ on heaven’s door de Bob Dylan), cançons protesta contra la guerra (“Civil war”), i una tema que fou single de la banda i que a les nostres contrades va passar desapercebut, “Yesterdays”.

El dia 24 de setembre, tres grans àlbums surten a la venda: “Badmotorfinger” de Soundgarden, “Blood Sugar Sex Magik” de Red Hot Chili Peppers i “Nevermind”de Nirvana.

Efectivament Nevermind es va convertir en la icona i el producte de marketing més gran que hem conegut en els darrers 30 anys de l’escena rock, amb els centenars de milers de samarretes, xapes i tasses que s’han venut de la banda, la portada del bebé nedant per agafar un bitllet d’un dòlar, i el posterior suicidi de Kurt Cobain l’any 1994. Produït per Butch Vig (baterista de Garbage) i amb el duet Wallace-Weinberg a la mescla i masterització, respectivament, van aconseguir un so més que excel.lent, tenint en compte la limitació dels instruments i mitjans propis de la banda. Smells like teen spirit va projectar-los arreu del món, va ser el punt d’inflexió que va fer que la crítica es fixés en ells i els va catapultar a la fama mundial. “Come as you are”, “Lithium”, “Polly”, “In Bloom”, van ser els artífexs d’un dels discs més influents de la historia del rock, que desplaça o comparteix amb “Ten” (segons qui s’ho miri) el títol de millor disc de Grunge.

El mateix dia, el grunge també va rebre una altra dosi de plaer. Badmotorfinger de Cornell i companyia, va arribar a les botigues. Un disc que va fer que Soundgarden també arribés al gran mercat mundial. El pitjor so i el pitjor disc sens dubte del llistat de discos que avui ens ocupa, era una bofetada contundent a les orelles (“Jesus Christ Pose”, “Rusty Cage” o “Slaves and Bulldozers”). Catalogat erròniament des del meu punt de vista com a grunge, simplement perquè provenia d’on provenia, tenia joies potents i alhora molt criticades per determinats sectors religiosos, tant com perquè que els membres del grup arribessin a rebre amenaces de mort fruit del tema “Jesus Christ Pose”. Cornell que venia de posar la veu a un dels grans discos del 1991, a Temple of the Dog, es va acabar convertint en aquell moment en un dels grans vocalistes del rock mundial, cosa que va refermar amb el millor àlbum de la banda “Superunknown” l’any 1994, i veu que va perdre parcialment fruit d’una enfermetat segons les males llengües, l’any 1996.

Finalment, aterrava “Blood Sugar Sex Magik”; un disc en el que no puc ser objectiu ja que és el disc amb el que vaig aprendre a tocar la guitarra. Red Hot Chili Peppers venien d’un disc notable “Mother’s milk” (1989) i de fer un temàs per la banda sonora de Pretty Woman (Show me your soul). Assolien un contracte amb Warner i tenien a les seves files com a productor a Rick Rubin. Feien un disc doble de 17 temes, amb una versió de Robert Johnson gravada en directe, a la nit i amb Chad Smith tocant la batería amb les mans, un disc gravat a una casa suposadament encantada on s’hi va encabir l’estudi de gravació i en la que tres dels seus membres van viure una bona colla de mesos. John Frusciante va fer un treball excel.lent i original a la guitarra que el va catapultar a ser considerat un dels grans guitarristes del rock; Flea va fer una composció molt equilibrada al baix; Chad Smith va sonar a glòria; i Anthony Kiedis per fi cantava bé. “Give it away” rebutjadíssim a moltes emissores de ràdio i la preciosa “Under the Bridge”, foren les cançons més conegudes a les nostres contrades. Són un total de 74 minuts de funk rock irrepetibles, en el que és indiscutiblement el millor disc dels RHCP, uns videoclips molt interessants i un documental de com es va gravar el disc anomenat Funky monks.

En definitiva aquests 44 dies van marcar un abans i un després en la música rock, i fa pena no poder incloure discos que també es van publicar en aquesta franja de temps com “Pocket full of Kryptonite” del Spin Doctors (20 d’agost) o “Screamadelica” de Primal Scream (23 de setembre), notables si bé no tan incònics ni influents.

I encara fa més pena no poder incloure dins aquests 44 dies, tots aquests discos de 1991, excel.lents i que justifiquen afirmar que estàvem al millor any del rock dels darrers 30 anys, Lp’s que no podem menystenir sota cap excusa: “Out of time” de R.E.M, “Achtung baby” d’U2, “Loveless” de My bloody Valentine, “Trompe le Monde” de Pixies, “Temple of the dog” de Temple of the dog, a més de 3 discos d’altres estils (hip hop, rap, i trip-hop), “Apocalypse ‘91” de Public Enemy, “The low end theory” de A tribe called Quest, i “Blue Lines” de Massive Attack, a part de tots dels que m’oblido, que vosaltres sí recordeu.