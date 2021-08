A La gent, Maria Arnal i Marcel Bagés diuen que «la gent no s’adona del poder que té» i, a banda de ser veritat, també cal dir que aquestes dues bèsties musicals tampoc no s’adonen del poder que transmeten dalt l’escenari.

Dimarts, Porta Ferrada va rebre Maria Arnal, Marcel Bagés, Marta Torrella, Helena Ros i David Soler, per presentar CLAMOR, el seu darrer àlbum polifònic que, amb un treball de producció i llums impecable, endinsen el públic en un imaginari sonor que no deixa indiferent a ningú.

Ja amb les primeres notes de Milagro, la cançó que va donar el tret de sortida al concert, i les potentíssimes veus d’Arnal, Torrella i Ros, s’anunciava una experiència no només sensorial sinó també històrica, ja que el disc avança entre referències literàries, filosòfiques i un món utòpic que parla sobre el poder del renaixement i la transformació en un món finit, com per exemple en la versió del cant litúrgic d’El Cant de la Sibil·la, una cançó tradicional d’un ritual pagà que pronosticava l’arribada del Messies a la fi del món. També Ventura, Fiera de mí o Meteorit ferit connecten amb la part més pura i salvatge de la naturalesa a través d’una rima i una melodia molt definides.

Tampoc van faltar-hi cançons del primer disc 45 Cerebros y 1 Corazón com A la vida, Tu que vienes a rondarme o Canción Total que, tot i tenir sonoritats molt diferents de l’actual, van ser benaclamades per un públic molt entusiasta i entregat que va donar-ho tot de principi a fi, malgrat no poder ballar els ritmes electrònicsde les cançons, encara que Arnal va assegurar que «ballo per tots vosaltres!». Un motiu més perquè tots els assistents acabéssim rendits als seus peus.