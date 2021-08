Què tenen en comú l’àngel original decapitat de la Catedral de Girona, un conjunt d’estris de ceràmica del segle XVIII, el reliquiari de Sant Narcís, una taula d’inspecció ginecològica de principis del segle XX, les rajoles amb l’escut d’una dama medieval o l’ordidor de la fàbrica Grober?

Tots ells donen vida a l’exposició Les coses que foren, la nova mostra temporal del Museu d’Història de Girona que neix de la voluntat de reivindicar la història dels objectes humils. La majoria de peces, però, es trobaven al fons del magatzem, i juntament amb les descobertes recents ara s’han desenterrat per a redibuixar la història, i les històries, de la ciutat. «Convertir els objectes en subjectes» era, segons la comissària de la mostra Sílvia Planas, la raó de ser de l’exposició. «Les peces relaten històries de Girona que en moltes ocasions han quedat sota la història oficial». Vivències quotidianes estrictament relacionades amb les peces, «que són fonamentals per a la construcció del present i la projecció de futur de la ciutat de Girona», assenyala Planas.

La mirada en clau femenina és una de les particularitats de la mostra, que ha volgut posar l’accent en l’acció de les dones. En aquest sentit, els objectes exposats parlen de les dones que treballaven a la fàbrica Grober, de la comtessa Ermessenda, de les heroïnes de Santa Bàrbara, de compositores de sardanes desconegudes, de gitanes gironines o de les primeres alumnes d’ensenyament mitjà.

Una relectura a deu mans

Els objectes s’acompanyen de textos, a partir d’on deu autors han reinterpretat la història a partir de la lectura d’aquestes peces. És el cas, per exemple, de la periodista saltenca Eva Vàzquez, que fa referència als tres símbols que representen «l’essència de la ciutat»: el reliquiari de Sant Narcís, la còpia de l’anell de la comtessa Ermessenda i un pergamí de la mezuzà. S’hi sumen veus com la de l’escriptora Cristina Massanés, que marida elements de la fàbrica Grober amb didals i agulles medievals de la comunitat jueva de la ciutat per a mostrar la rellevància de l’art de cosir; o el doctor en Història de l’Art Francesc Miralpeix, que planteja una reflexió sobre els objectes que passen de ser considerats runes a objectes arqueològics, com és el cas del conjunt de terrissa del segle XVIII, que va ser utilitzat com a farciment en la construcció d’una volta.

Aquesta revisió arriba fins a l’actualitat de la ma del geògraf José A. Donaire, que inspirant-se en una col·lecció de càmeres dels anys 50 i 60, analitza el boom turístic de la ciutat, des de l’any 1967 a la Girona en temps de pandèmia.