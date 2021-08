La bailaora Sara Baras, responsable de la clausura del festival de Cap Roig dissabte passat, va assegurar que és «un honor» que s’hagi comptat amb ella per a aquesta última cita i, en analitzar la situació actual del flamenc, va subratllar que li deu a Paco de Lucía l’«oportunitat» de fusionar-se amb altres registres. Aquesta mescla destaca especialment «quan hi ha qualitat», segons Baras, qui va reconèixer la dificultat d’aquesta època de pandèmia, encara que va subratllar que «els flamencs», com a representants d’aquest gènere artístic, «sempre van bé».

Baras va presentar dissabte a l’escenari de Cap Roig el seu espectacle Momentos, i va voler destacar que li té «molt afecte a aquest festival des de fa molts anys». «Clausurar-ho és un doble regal, perquè a més aquest concert era solidari», va indicar, ja que part de la recaptació es destinava a l’organització Càritas.

La gaditana, que fora de l’escenari lluïa una samarreta de l’associació Princesas Rett, que col·labora amb la recerca d’aquesta síndrome, va reiterar la importància en referir-se al flamenc i a la seva experiència «de poder fusionar-se amb altres artistes, aprendre i aportar». A Paco de Lucía el va tornar a citar referint-se al reconeixement internacional del gènere, encara que va donar altres noms com els de Morente, Camarón o Carmen Amaya.

«Fora d’Espanya, l’afecte i el respecte que se li té a aquest art és molt emocionant i bonic», va precisar, alhora que va considerar clau que els qui es dediquen a ell l’estudiïn i es formin. El flamenc, segons Sara Baras, es basa en la «passió» i va puntualitzar que «no només has de treballar-lo, sinó viure’l, perquè és com la pell, surt de dins».

Baras agraeix els premis que ha rebut al llarg de la seva llarga trajectòria artítsica, perquè l’omplen d’«il·lusió» i li recorden «que l’esforç i el treball tenen la seva recompensa».

Finalment, del seu Momentos va explicar que va sobre els instants que l’han «ensenyat i marcat» en la seva carrera.