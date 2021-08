L'artista irlandès Sean Scully assegura en una entrevista al 'Financial Times' que ell i la seva família van decidir marxar de Barcelona pel nacionalisme i l'ús del català. "A Barcelona, vas a reunions i parlen totalment en català, com dient 'fes-te fotre'", afirma Scully. La seva parella, la també artista Liliane Tomasko, explica a l'entrevista que als parcs, amb el seu fill, els deien que havien de parlar en català. "Hi havia molt de tot això, i ho va fer impossible", afegeix Tomasko. "Al final, no podíem suportar Barcelona per tota aquesta merda", remarca el pintor, que el 2015 va inaugurar una instal·lació permanent a la capella de Santa Cecília de Montserrat.