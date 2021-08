L’any 1953 el crític d’art gironí Àngel Marsà escrivia a El Correo Catalán que dels dos centenars d’artistes que formaven part d’una mostra col·lectiva que tenia lloc aquella primavera al Palau de la Virreina de Barcelona calia quedar-se amb un nom: el del pintor cubista Palau Ferré.

Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) era aleshores un nom emergent de l’art català de postguerra. Format a l’Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi, aviat va exposar a la Sala Gaspar i en quatre edicions consecutives dels Salons d’Octubre. Pel gironí Àngel Marsà, es tracta d’un pintor excepcionalment nou «que irromp en la professionalitat de l’art amb una empenta i una validesa indiscutible».

Després dels anys a la capital catalana, París, on s’instal·la a partir de 1957, consolida l’imaginari artístic de Palau Ferré amb quadres plens de paisatges primaverals, de figures femenines d’ulls ametllats, d’arlequins reflexius i de minotaures grecollatins. A la seva persistent fidelitat al figurativisme cubista, s’hi suma la vigorositat cromàtica pròpia dels corrents expressionistes que Palau Ferré empra amb un estil molt personal.

Tal com detallava l’escriptor i professor David Pagès i Cassú en un article recent al Diari de Girona, «Montblanc, Barcelona i París foren les poblacions on residí Palau Ferré al llarg de la seva vida. No obstant això, els lligams que tingué amb les comarques gironines foren importants».

En aquest context, enguany que es commemora el centenari del naixement del cubista Palau Ferré, i que la Generalitat de Catalunya l’ha declarat oficialment com a Any Palau Ferré, és el moment idoni per recordar també tot el seguit de vincles territorials que l’artista va anar conformant arreu de la geografia gironina i en la qual avui trobem nombrosos amics i col·leccionistes.

Un llegat pictòric i de vivències personals que s’està estudiant i catalogant amb l’objectiu de recuperar l’art i els valors de Palau Ferré, un artista de quadres lluminosos que aquest 24 d’agost hauria fet 100 anys.